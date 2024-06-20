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ЗСУ уже відмінусували понад 530 тисяч окупантів і понад 14 тисяч артсистем

Ірина БалачукЧетвер, 20 червня 2024, 07:44
ЗСУ уже відмінусували понад 530 тисяч окупантів і понад 14 тисяч артсистем
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Сили оброни продовжують завдавати втрат країні-агресорці Росії − лише за минулу добу знешкодили 1 170 загарбників та спалили 45 артилерійських систем.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 20.06.24 орієнтовно склали:

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  • особового складу − близько 530 920 (+1 170) осіб,
  • танків − 7 987 (+3) од,
  • бойових броньованих машин − 15 337 (+18) од,
  • артилерійських систем − 14 052 (+45) од,
  • РСЗВ − 1 105 (+1) од,
  • засобів ППО − 859 (+2) од,
  • літаків − 359 (+0) од,
  • гелікоптерів − 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 11 260 (+39) од,
  • крилатих ракет − 2 298 (+1) од,
  • кораблів/катерів − 28 (+0) од,
  • підводних човнів − 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 19 134 (+56) од,
  • спеціальної техніки − 2 357 (+6) од.

Дані уточнюються.

Теми: Росіявтрати у війні
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