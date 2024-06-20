ЗСУ уже відмінусували понад 530 тисяч окупантів і понад 14 тисяч артсистем
Четвер, 20 червня 2024, 07:44
Сили оброни продовжують завдавати втрат країні-агресорці Росії − лише за минулу добу знешкодили 1 170 загарбників та спалили 45 артилерійських систем.
Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 20.06.24 орієнтовно склали:
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- особового складу − близько 530 920 (+1 170) осіб,
- танків − 7 987 (+3) од,
- бойових броньованих машин − 15 337 (+18) од,
- артилерійських систем − 14 052 (+45) од,
- РСЗВ − 1 105 (+1) од,
- засобів ППО − 859 (+2) од,
- літаків − 359 (+0) од,
- гелікоптерів − 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 11 260 (+39) од,
- крилатих ракет − 2 298 (+1) од,
- кораблів/катерів − 28 (+0) од,
- підводних човнів − 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 19 134 (+56) од,
- спеціальної техніки − 2 357 (+6) од.
Дані уточнюються.