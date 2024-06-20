ВСУ уже отминусовали более 530 тысяч оккупантов и более 14 тысяч артсистем
Четверг, 20 июня 2024, 07:44
Силы обороны продолжают наносить потери стране-агрессору России − только за минувшие сутки обезвредили 1 170 захватчиков и сожгли 45 артиллерийских систем.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 20.06.24 ориентировочно составили:
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- личного состава − около 530 920 (+1 170) человек,
- танков − 7 987 (+3) ед,
- боевых бронированных машин − 15 337 (+18) ед,
- артиллерийских систем − 14 052 (+45) ед,
- РСЗО − 1 105 (+1) ед,
- средств ПВО − 859 (+2) ед,
- самолетов − 359 (+0) ед,
- вертолетов − 326 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня − 11 260 (+39) ед,
- крылатых ракет − 2 298 (+1) ед,
- кораблей/катеров − 28 (+0) ед,
- подводных лодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 19 134 (+56) ед,
- специальной техники − 2 357 (+6) ед.
Данные уточняются.