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ВСУ уже отминусовали более 530 тысяч оккупантов и более 14 тысяч артсистем

Ирина БалачукЧетверг, 20 июня 2024, 07:44
ВСУ уже отминусовали более 530 тысяч оккупантов и более 14 тысяч артсистем
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Силы обороны продолжают наносить потери стране-агрессору России − только за минувшие сутки обезвредили 1 170 захватчиков и сожгли 45 артиллерийских систем.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 20.06.24 ориентировочно составили:

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  • личного состава − около 530 920 (+1 170) человек,
  • танков − 7 987 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин − 15 337 (+18) ед,
  • артиллерийских систем − 14 052 (+45) ед,
  • РСЗО − 1 105 (+1) ед,
  • средств ПВО − 859 (+2) ед,
  • самолетов − 359 (+0) ед,
  • вертолетов − 326 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня − 11 260 (+39) ед,
  • крылатых ракет − 2 298 (+1) ед,
  • кораблей/катеров − 28 (+0) ед,
  • подводных лодок − 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 19 134 (+56) ед,
  • специальной техники − 2 357 (+6) ед.

Данные уточняются.

Темы: Росcияпотери в войне
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