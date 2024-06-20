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Міноборони запустило чат-бот "Армія+"

Ірина БалачукЧетвер, 20 червня 2024, 09:13
Міноборони запустило чат-бот Армія+
Ілюстрація МОУ

Міністерство оборони повідомило про запуск чат-бота "Армія+", який покликаний допомогти військовозобовʼязаним, військовим та їхнім родинам.

Джерело: Міноборони в Telegram

Дослівно МОУ: "В Україні запущено новий чат-бот Армія+, створений для надання підтримки військовим, цивільним особам та їхнім сім'ям".

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Деталі: Чат-бот доступний за посиланням і пропонує оперативні відповіді на широкий спектр запитань: від мобілізації і ВЛК, до відстрочку, протезування і грошового забезпечення.  

Щоб отримати необхідну інформацію або консультацію, достатньо перейти за посиланням та вибрати відповідну категорію.
 
 

Теми: Міноборони
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