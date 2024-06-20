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Минобороны запустило чат-бот "Армия+"

Ирина БалачукЧетверг, 20 июня 2024, 09:13
Минобороны запустило чат-бот Армия+
Иллюстрация МОУ

Министерство обороны сообщило о запуске чат-бота "Армия+", который призван помочь военнообязанным, военным и их семьям.

Источник: Минобороны в Telegram

Дословно МОУ: "В Украине запущен новый чат-бот Армия+, созданный для оказания поддержки военным, гражданским лицам и их семьям".

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Детали: Чат-бот доступен по ссылке и предлагает оперативные ответы на широкий спектр вопросов: от мобилизации и ВВК, до отсрочки, протезирования и денежного обеспечения. 

Чтобы получить необходимую информацию или консультацию, достаточно перейти по ссылке и выбрать соответствующую категорию.

Темы: Минобороны
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