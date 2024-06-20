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Від початку доби на фронті відбулося 47 боєзіткнень, найгарячіше на Покровському напрямку − Генштаб

Ірина БалачукЧетвер, 20 червня 2024, 10:54
Від початку доби на фронті відбулося 47 боєзіткнень, найгарячіше на Покровському напрямку − Генштаб
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Від початку доби 20 червня на фронті відбулося 47 бойових зіткнень, російські війська здійснили 523 обстріли позицій українських військ та населених пунктів.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 10 ранку 20 червня у Facebook

Деталі: На Куп’янському напрямку тривають 5 штурмових дій у районах Степової Новоселівки, Піщаного, Стельмахівки та Тернів. Ще три атаки ворога поблизу Стельмахівки вже відбито. Ситуація контрольована, наголошують у Генштабі.

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На Сіверському напрямку відбувається бій в районі Роздолівки. А чотири спроби загарбників просунутись уперед українські воїни біля цього населеного пункту вже відбили. Втрати противника уточнюються.

На Краматорському напрямку від початку доби відбулося шість боєзіткнень. Три атаки поблизу Іванівського і Андріївки відбито, точаться бойові дії у районах Кліщіївки та Калинівки. Генштаб підкреслює, що росіяни успіху не мають.

Окупанти активізувалися на Торецькому напрямку – 20 червня намагаються витіснити українських захисників з позицій поблизу Шумів та Нью-Йорка. Триває бій.

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Особливо активним агресор залишається на Покровському напрямку. Вже з початку доби росіяни здійснили 12 спроб прорвати українську оборону в районах Олександрополя, Новоолександрівки, Сокола, Новоселівки Першої та Тоненького. З них десять іще триває. Ситуація напружена, Сили оборони вживають заходів для виснаження наступального потенціалу окупантів, повідомили у Генштабі.

Також зазначається, що активність загарбників на цьому напрямку 19 червня призвела до втрати ними 245 осіб вбитими та пораненими. Крім того, воїни ЗСУ знищили одну ББМ, артсистему та автомобіль і пошкодили 2 ББМ, 4 гармати та 2 авто ворога.

На Курахівському напрямку тривають сім атак загарбників в районах Георгіївки, Побєди, Костянтинівки та Парасковіївки. Генштаб акцентує, що ситуація під контролем Сил оборони.

На Времівському напрямку росіяни намагаються просунутися з району Водяного, але українські підрозділи стримують ворога вогнем.

Загалом протягом минулої доби на фронті зафіксовано 158 бойових зіткнень.

"За уточненою інформацією, за минулу добу ворог загалом завдав по позиціях наших військ та населених пунктах три ракетних удари, із застосуванням 3 ракет, 53 авіаційних удари (зокрема, скинув 76 КАБів), здійснив понад 4000 обстрілів, 89 із них − з реактивних систем залпового вогню", − повідомили у Генштабі.

Водночас авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 12 районів зосередження особового складу, 4 артилерійських засоби, 3 засоби ППО, станцію РЕБ, радіолокаційну станцію та ще один важливий об’єкт противника.

"У підсумку минулої доби загальні втрати російських загарбників склали 1 170 осіб. Також ворог втратив 3 танки, 18 бойових броньованих машин, 45 артилерійських систем, одну РСЗВ, 2 засоби ППО, 39 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 1 ракету, 56 автомобілів та 6 одиниць спеціальної техніки", − підсумувалиу Генштабі.

Теми: Генштабвійна
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