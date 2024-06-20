С начала суток на фронте произошло 47 боестолкновений, горячее всего на Покровском направлении − Генштаб

С начала суток 20 июня на фронте произошло 47 боевых столкновений, российские войска совершили 523 обстрела позиций украинских войск и населенных пунктов.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 10 утра 20 июня в Facebook

Детали: На Купянском направлении продолжаются 5 штурмовых действий в районах Степной Новоселовки, Песчаного, Стельмаховки и Тернов. Еще три атаки врага вблизи Стельмаховки уже отбиты. Ситуация контролируемая, отмечают в Генштабе.

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На Северском направлении происходит бой в районе Раздоловки. А четыре попытки захватчиков продвинуться вперед украинские воины возле этого населенного пункта уже отбили. Потери противника уточняются.

На Краматорском направлении с начала суток произошло шесть боестолкновений. Три атаки вблизи Ивановского и Андреевки отбиты, ведутся боевые действия в районах Клещеевки и Калиновки. Генштаб подчеркивает, что россияне успеха не имеют.

Оккупанты активизировались на Торецком направлении − 20 июня пытаются вытеснить украинских защитников с позиций вблизи Шумов и Нью-Йорка. Продолжается бой.

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Особенно активным агрессор остается на Покровском направлении. Уже с начала суток россияне совершили 12 попыток прорвать украинскую оборону в районах Александрополя, Новоалександровки, Сокола, Новоселовки Первой и Тоненького. Из них десять еще продолжаются. Ситуация напряженная, Силы обороны принимают меры для истощения наступательного потенциала оккупантов, сообщили в Генштабе.

Также отмечается, что активность захватчиков на этом направлении 19 июня привела к потере ими 245 человек убитыми и ранеными. Кроме того, воины ВСУ уничтожили одну ББМ, артсистему и автомобиль и повредили 2 ББМ, 4 пушки и 2 авто врага.

На Кураховском направлении продолжаются семь атак захватчиков в районах Георгиевки, Победы, Константиновки и Парасковиевки. Генштаб акцентирует, что ситуация под контролем Сил обороны.

На Времовском направлении россияне пытаются продвинуться из района Водяного, но украинские подразделения сдерживают врага огнем.

Всего за прошедшие сутки на фронте зафиксировано 158 боевых столкновений.

"По уточненной информации, за минувшие сутки враг в общем нанес по позициям наших войск и населенным пунктам три ракетных удара, с применением 3 ракет, 53 авиационных удара (в частности, сбросил 76 КАБов), совершил более 4000 обстрелов, 89 из них − из реактивных систем залпового огня", − сообщили в Генштабе.

В то же время авиации, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 12 районов сосредоточения личного состава, 4 артиллерийских средства, 3 средства ПВО, станцию РЭБ, радиолокационную станцию и еще один важный объект противника.

"В итоге за прошедшие сутки общие потери российских захватчиков составили 1 170 человек. Также враг потерял 3 танка, 18 боевых бронированных машин, 45 артиллерийских систем, одну РСЗО, 2 средства ПВО, 39 БпЛА оперативно-тактического уровня, 1 ракету, 56 автомобилей и 6 единиц специальной техники", − подытожили в Генштабе.