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В ЄС погодили 14-й пакет санкцій проти РФ

"Європейська правда", Альона Мазуренко Четвер, 20 червня 2024, 11:26
В ЄС погодили 14-й пакет санкцій проти РФ
ФОТО: GETTY Images

Країни Євросоюзу узгодили 14-й пакет санкцій проти РФ, зокрема її сектора скрапленого природного газу (СПГ), у відповідь на агресію проти України.

Джерело: "Європейська правда", головування Бельгії в Раді ЄС у X (Twitter)

Деталі: Цей пакет передбачає нові цілеспрямовані заходи та максимізує вплив існуючих санкцій, закриваючи лазівки, йдеться в заяві.

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Посадовці з 27 країн ЄС обговорювали пакет санкцій більше місяця. Нові заходи включають заборону на перевалку російського СПГ та план покласти на операторів з Євросоюзу відповідальність за порушення санкцій дочірніми компаніями й партнерами в третіх країнах.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Німеччина гальмувала 14-й пакет санкцій проти Росії через розширення заходів, які змусили б компанії ЄС гарантувати, що їхні клієнти не зможуть потім продавати санкційні товари до РФ.

Перед тим Німеччина спільно з Францією виступили проти заборони експорту авто елітного класу до Білорусі, яка стала "транзитним пунктом" для того, щоб російські олігархи могли продовжувати купувати їх всупереч санкціям.

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Один із дипломатів ЄС сказав виданню Politico, що Європейська комісія веде переговори з Німеччиною, аби переконати її зняти вето.

Бельгійське головування в Раді ЄС прагнуло фіналізувати домовленість щодо санкційного пакета до саміту "Групи семи" в Італії, але так і не змогло цього зробити.

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Теми: санкціїРосіяЄС
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