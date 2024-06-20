В ЕС согласовали 14-й пакет санкций против РФ

Страны Евросоюза согласовали 14-й пакет санкций против РФ, в частности ее сектора сжиженного природного газа (СПГ), в ответ на агрессию против Украины.

Источник: "Европейская правда", председательство Бельгии в Совете ЕС в X (Twitter)

Детали: Этот пакет предусматривает новые целенаправленные меры и максимизирует влияние существующих санкций, закрывая лазейки, говорится в заявлении.

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Чиновники из 27 стран ЕС обсуждали пакет санкций больше месяца. Новые меры включают запрет на перевалку российского СПГ и план возложить на операторов из Евросоюза ответственность за нарушение санкций дочерними компаниями и партнерами в третьих странах.

Ранее СМИ сообщали, что Германия тормозила 14-й пакет санкций против России из-за расширения мер, которые заставили бы компании ЕС гарантировать, что их клиенты не смогут потом продавать санкционные товары в РФ.

Перед тем Германия совместно с Францией выступили против запрета экспорта авто элитного класса в Беларусь, которая стала "транзитным пунктом" для того, чтобы российские олигархи могли продолжать покупать их вопреки санкциям.

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Один из дипломатов ЕС сказал Politico, что Европейская комиссия ведет переговоры с Германией, чтобы убедить ее снять вето.

Бельгийское председательство в Совете ЕС стремилось финализировать договоренность по санкционному пакету до саммита "Группы семи" в Италии, но так и не смогло этого сделать.

Напомним: