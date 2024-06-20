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Не лякайтеся звуків грому: українців попередили про грози і град

Ірина БалачукЧетвер, 20 червня 2024, 11:38
Не лякайтеся звуків грому: українців попередили про грози і град
Фото ілюстративне з pixabay.com

20 червня вдень у західних та північних областях очікуються зливи і сильний вітер, в окремих районах центральних, південних та східних областей град та шквали 15-20 м/с, на Київщині − грози.

Джерело: Укргідрометцентр у Facebook, КМВА у Telegram

Дослівно КМВА: "У найближчу годину, з утриманням до кінця доби 20 червня, в столиці очікуються сильні пориви вітру 15-20 метрів на секунду, зливи і грози. І рівень небезпечності. Не лякайтеся звуків грому".

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Деталі: Столичних мешканців просять дотримуйтеся таких безпекових правил:

  • не залишати транспортні засоби під деревами, рекламними щитами, стовпами електромереж;
  • щільно закрити вікна, двері, горища у будинках;
  • прибрати з балконів та лоджій предмети, що не закріплені та можуть впасти на вулицю.

Також у КМВА нагадують, що ари оголошені повітряної тривоги необхідно негайно пройти в укриття.

Теми: погодаУкраїнаКиїв
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