Не лякайтеся звуків грому: українців попередили про грози і град
Четвер, 20 червня 2024, 11:38
20 червня вдень у західних та північних областях очікуються зливи і сильний вітер, в окремих районах центральних, південних та східних областей град та шквали 15-20 м/с, на Київщині − грози.
Джерело: Укргідрометцентр у Facebook, КМВА у Telegram
Дослівно КМВА: "У найближчу годину, з утриманням до кінця доби 20 червня, в столиці очікуються сильні пориви вітру 15-20 метрів на секунду, зливи і грози. І рівень небезпечності. Не лякайтеся звуків грому".
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Деталі: Столичних мешканців просять дотримуйтеся таких безпекових правил:
- не залишати транспортні засоби під деревами, рекламними щитами, стовпами електромереж;
- щільно закрити вікна, двері, горища у будинках;
- прибрати з балконів та лоджій предмети, що не закріплені та можуть впасти на вулицю.
Також у КМВА нагадують, що ари оголошені повітряної тривоги необхідно негайно пройти в укриття.