Не пугайтесь звуков грома: украинцев предупредили о грозах и граде
Четверг, 20 июня 2024, 11:38
20 июня днем в западных и северных областях Украины ожидаются ливни и сильный ветер, в отдельных районах центральных, южных и восточных областей град и шквалы 15-20 м/с, в Киевской области − грозы.
Источник: Укргидрометцентр в Facebook, КГВА в Telegram
Дословно КГВА: "В ближайший час, с удержанием до конца суток 20 июня, в столице ожидаются сильные порывы ветра, 15-20 метров в секунду, ливни и грозы. І уровень опасности. Не пугайтесь звуков грома".
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Детали: Столичных жителей просят придерживайтесь таких правил безопасности:
- не оставлять транспортные средства под деревьями, рекламными щитами, столбами электросетей;
- плотно закрыть окна, двери, чердаки в домах;
- убрать с балконов и лоджий предметы, которые не закреплены и могут упасть на улицу.
Также в КГВА напоминают, что при объявлении воздушной тревоги необходимо немедленно пройти в укрытие.