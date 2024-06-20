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Не пугайтесь звуков грома: украинцев предупредили о грозах и граде

Ирина БалачукЧетверг, 20 июня 2024, 11:38
Не пугайтесь звуков грома: украинцев предупредили о грозах и граде
Фото иллюстративное с pixabay.com

20 июня днем в западных и северных областях Украины ожидаются ливни и сильный ветер, в отдельных районах центральных, южных и восточных областей град и шквалы 15-20 м/с, в Киевской области − грозы.

Источник: Укргидрометцентр в Facebook, КГВА в Telegram

Дословно КГВА: "В ближайший час, с удержанием до конца суток 20 июня, в столице ожидаются сильные порывы ветра, 15-20 метров в секунду, ливни и грозы. І уровень опасности. Не пугайтесь звуков грома".

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Детали: Столичных жителей просят придерживайтесь таких правил безопасности:

  • не оставлять транспортные средства под деревьями, рекламными щитами, столбами электросетей;
  • плотно закрыть окна, двери, чердаки в домах;
  • убрать с балконов и лоджий предметы, которые не закреплены и могут упасть на улицу.

Также в КГВА напоминают, что при объявлении воздушной тревоги необходимо немедленно пройти в укрытие.

Темы: погодаУкраинаКиев
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