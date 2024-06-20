Поліція затримала жінку, яка сплюндрувала могили військових Да Вінчі, Джуса та Петриченка

Столичні правоохоронці затримали 60-річну жінку, яка 20 червня сплюндрувала могили військових Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла, Павла Петриченка та Андрія "Джуса" Пільщикова на Аскольдовій могилі. За фактом наруги відкрито кримінальну справу, вандалці загрожує тюремне ув′язнення.

Джерело: Київська міскпрокуратура, поліція Києва у Telegram

Дослівно: "Інформація про подію надійшла до столичної поліції сьогодні від охоронця парку "Аскольдова могила". За його інформацією, невідома жінка пошкодила портрети полеглих військовослужбовців, побила лампадки на могилах та вирвала квіти".

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Деталі: Правоохоронці оприлюднили скриншот з відеокмер знищення могил невідомою полеглих захисників.

Наразі здійснюються оперативні слідчі та розшукові дії для встановлення особи жінки. Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі.

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Досудове розслідування проводять слідчі Печерського управління поліції м. Києва.

Оновлено. Пізніше правоохоронці повідомили, що затримали 60-річну жінку, яку розшукували за наругу над могилами захисників України. "З нею працюють правоохоронці", - зазначили у Київській міській прокуратурі.

Нагадаємо: Перед цим військовослужбовиця Аліна Михайлова повідомила, що У Києві на Аскольдовій могилі у ніч на 20 червня невідомі пошкодили могили загиблих військових Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла, Павла Петриченка та Андрія "Джуса" Пільщикова. Вона опублікувала ролик, у якому говорить, що вандали побили портрети та розмалювали прапори на могилах загиблих, а також пошкодили лампадки.