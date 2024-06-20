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Полиция задержала женщину, которая осквернила могилы военных Да Винчи, Джуса и Петриченко

Станислав ПогориловЧетверг, 20 июня 2024, 14:31
Полиция задержала женщину, которая осквернила могилы военных Да Винчи, Джуса и Петриченко
Фото: Киевская городская прокуратура

Столичные правоохранители задержали 60-летнюю женщину, которая 20 июня осквернила могилы военных Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайло, Павла Петриченко и Андрея "Джуса" Пильщикова на Аскольдовой могиле. По факту надругательства открыто уголовное дело, вандалке грозит тюремное заключение.

Источник: Киевская горпрокуратура, полиция Киева в Telegram

Дословно: Информация о происшествии поступила в столичную полицию сегодня от охранника парка "Аскольдова могила". По его информации, неизвестная женщина повредила портреты павших военнослужащих, побила лампадки на могилах и вырвала цветы".

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Детали: Правоохранители обнародовали скриншот с видеокамер уничтожения могил неизвестной павших защитников.

 

Сейчас осуществляются оперативные следственные и розыскные действия для установления личности женщины. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

 

Досудебное расследование проводят следователи Печерского управления полиции г. Киева.

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Обновлено. Позже правоохранители сообщили, что задержали 60-летнюю женщину, которую разыскивали за надругательство над могилами защитников Украины. "С ней работают правоохранители", - отметили в Киевской городской прокуратуре.

Напомним: Перед этим военнослужащая Алина Михайлова сообщила, что в Киеве на Аскольдовой могиле в ночь на 20 июня неизвестные повредили могилы погибших военных Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайло, Павла Петриченко и Андрея "Джуса" Пильщикова. Она опубликовала ролик, в котором говорит, что вандалы побили портреты и разрисовали флаги на могилах погибших, а также повредили лампадки.

Темы: Киевполиция
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