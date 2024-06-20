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Росія буде змушена тримати свою авіацію далі від фронту через успішні удари ЗСУ − Міноборони Британії

Ірина Балачук, Христина БондарєваЧетвер, 20 червня 2024, 12:22
Росія буде змушена тримати свою авіацію далі від фронту через успішні удари ЗСУ − Міноборони Британії
Уражені російські Су-57. Фото gur.gov.ua

У Міноборони Британії проаналізували останні успішні удари ЗСУ по військових цілях в Криму і аеродромах на території РФ і дійшли до висновку, що Росія буде змушена тримати свою авіацію подалі від фронту і перекидати у Крим ППО з інших регіонів.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на розвідувальний огляд Міноборони Британії про російсько-українську війну 20 червня

Деталі: Аналітики зазначають, що в період з 12 по 18 червня російська авіація дальньої дії переключила увагу своїх ударів крилатими ракетами на українські військово-повітряні бази. Вони переконані, що це майже напевно було пов’язане з успіхами українських авіаударів, а також, ймовірно, підкреслює занепокоєння Росії щодо майбутнього використання літаків F-16.

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Британське Міноборони нагадує, що серія скоординованих українських атак на цілі в Криму призвела до знищення критично важливих елементів російських зенітно-ракетних комплексів класу "земля-повітря" С-300 і С-400. 

Ймовірно, Росія може швидко замінити системи, але подальше виснаження, напевно, змусить Росію залучати обладнання з інших регіонів, як вона це робила раніше, якщо вона хоче зберегти щільність покриття своєї системи ППО. 

Або ж Росія може бути змушена змиритися зі зменшенням своїх можливостей, піддаючи свої сили в Криму підвищеному ризику.

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Подальші успішні українські атаки на російські аеродроми, з яких проводяться ударні операції, такі як Моздок, Ахтубінськ і нещодавно Морозовськ, дуже ймовірно, змусять Росію продовжувати політику розосередження авіації далі від лінії фронту. 

Це майже напевно призведе до збільшення втоми літаків і екіпажів, оскільки збільшиться час вильотів.

Міноборони Британії не виключає, що втрата винищувача-бомбардувальника Су-34 в Північній Осетії на півдні Росії 12 червня була пов'язана саме з цим.

Передісторія:

Теми: Велика БританіяРосіяавіаППО
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