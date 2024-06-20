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Россия будет вынуждена держать свою авиацию дальше от фронта из-за успешных ударов ВСУ − Минобороны Британии

Ирина Балачук, Кристина БондареваЧетверг, 20 июня 2024, 12:22
Россия будет вынуждена держать свою авиацию дальше от фронта из-за успешных ударов ВСУ − Минобороны Британии
Пораженные российские Су-57. Фото gur.gov.ua

В Минобороны Британии проанализировали последние успешные удары ВСУ по военным целям в Крыму и аэродромам на территории РФ и пришли к выводу, что Россия будет вынуждена держать свою авиацию подальше от фронта и перебрасывать в Крым ПВО из других регионов.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на разведывательный обзор Минобороны Великобритании о российско-украинской войне 20 июня

Детали: Аналитики отмечают, что в период с 12 по 18 июня российская авиация дальнего действия переключила внимание своих ударов крылатыми ракетами на украинские военно-воздушные базы. Они убеждены, что это почти наверняка было связано с успехами украинских авиаударов, а также, вероятно, подчеркивает беспокойство России относительно будущего использования самолетов F-16.

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Британское Минобороны напоминает, что серия скоординированных украинских атак на цели в Крыму привела к уничтожению критически важных элементов российских зенитно-ракетных комплексов класса "земля-воздух" С-300 и С-400.

Вероятно, Россия может быстро заменить системы, но дальнейшее истощение, наверное, заставит Россию привлекать оборудование из других регионов, как она это делала раньше, если она хочет сохранить плотность покрытия своей системы ПВО.

Или же Россия может быть вынуждена смириться с уменьшением своих возможностей, подвергая свои силы в Крыму повышенному риску.

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Дальнейшие успешные украинские атаки на российские аэродромы, с которых проводятся ударные операции, такие как Моздок, Ахтубинск и недавно Морозовск, очень вероятно, заставят Россию продолжать политику рассредоточения авиации дальше от линии фронта.

Это почти наверняка приведет к увеличению усталости самолетов и экипажей, поскольку увеличится время вылетов.

Минобороны Британии не исключает, что потеря истребителя-бомбардировщика Су-34 в Северной Осетии на юге России 12 июня была связана именно с этим.

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Темы: ВеликобританияРосcияавиаПВО
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