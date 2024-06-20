FT: США заради України загальмують контракти інших держав на ракети до Patriot

Уряд США у четвер має намір зупинити всі відкриті замовлення на системи протиповітряної оборони Patriot і ракети-перехоплювачі до них, поки Україна не матиме достатньої кількості цих ППО для захисту від повітряних атак Росії.

Оновлено 17:05. Новину було оновлено після уточнення інформації автора статті-першоджерела, що рішення стосується лише ракет-перехоплювачів до систем Patriot.

Джерело: Financial Times з посиланням на трьох осіб, які обізнані з цим рішенням, передає "Європейська правда"

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Деталі: Співрозмовники повідомили, що про це рішення Штати оголосять в четвер. Це відбудеться після того, як президент Джо Байден заявив минулого тижня в Італії, що він домігся зобов'язань щодо постачання додаткових систем протиповітряної оборони в Україну - вони включатимуть батареї Patriot.

Байден заявив, що п'ять країн погодилися відправити Patriot та інші системи протиповітряної оборони в Україну, і що іншим країнам, які очікують поставки американських систем, доведеться зачекати, тому що "все, що у нас є, піде в Україну, поки їхні потреби не будуть задоволені".

Говорячи поруч з президентом України Володимиром Зеленським після підписання 10-річної безпекової угоди на полях саміту G7 в Апулії, Байден додав, що Київ почне отримувати більше систем "відносно швидко".

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Заява США в четвер закріпить зобов'язання Байдена перед Києвом і гарантує, що Україна отримає системи Patriot, необхідні для захисту міст і критично важливої інфраструктури, повідомили виданню двоє людей, обізнаних з цим рішенням.

Серед країн, у яких відкриті замовлення на майбутню поставку систем Patriot, є Польща, Румунія і Німеччина. Іспанія також має відкрите замовлення на пускові установки Patriot, а коаліція країн НАТО в січні розмістила замовлення на 1000 ракет Patriot.

Нагадаємо: Напередодні повідомляли, що Сполучені Штати не зможуть поставити Швейцарії ракети до систем протиповітряної оборони Patriot у передбачувані строки, тому що віддають пріоритет у нових поставках Україні.