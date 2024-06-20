Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

FT: США заради України загальмують контракти інших держав на ракети до Patriot

Христина Бондарєва, Станіслав ПогоріловЧетвер, 20 червня 2024, 13:57

Уряд США у четвер має намір зупинити всі відкриті замовлення на системи протиповітряної оборони Patriot і ракети-перехоплювачі до них, поки Україна не матиме достатньої кількості цих ППО для захисту від повітряних атак Росії.

Оновлено 17:05. Новину було оновлено після уточнення інформації автора статті-першоджерела, що рішення стосується лише ракет-перехоплювачів до систем Patriot.

Джерело: Financial Times з посиланням на трьох осіб, які обізнані з цим рішенням, передає "Європейська правда"

Реклама:

Деталі: Співрозмовники повідомили, що про це рішення Штати оголосять в четвер. Це відбудеться після того, як президент Джо Байден заявив минулого тижня в Італії, що він домігся зобов'язань щодо постачання додаткових систем протиповітряної оборони в Україну - вони включатимуть батареї Patriot.

Байден заявив, що п'ять країн погодилися відправити Patriot та інші системи протиповітряної оборони в Україну, і що іншим країнам, які очікують поставки американських систем, доведеться зачекати, тому що "все, що у нас є, піде в Україну, поки їхні потреби не будуть задоволені".

Говорячи поруч з президентом України Володимиром Зеленським після підписання 10-річної безпекової угоди на полях саміту G7 в Апулії, Байден додав, що Київ почне отримувати більше систем "відносно швидко".

ВІДЕО ДНЯ

Заява США в четвер закріпить зобов'язання Байдена перед Києвом і гарантує, що Україна отримає системи Patriot, необхідні для захисту міст і критично важливої інфраструктури, повідомили виданню двоє людей, обізнаних з цим рішенням.

Серед країн, у яких відкриті замовлення на майбутню поставку систем Patriot, є Польща, Румунія і Німеччина. Іспанія також має відкрите замовлення на пускові установки Patriot, а коаліція країн НАТО в січні розмістила замовлення на 1000 ракет Patriot.

Нагадаємо: Напередодні повідомляли, що Сполучені Штати не зможуть поставити Швейцарії ракети до систем протиповітряної оборони Patriot у передбачувані строки, тому що віддають пріоритет у нових поставках Україні.

Теми: СШАPatriotУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Удар РФ по Вільнянську: кількість поранених зросла

ПА ОБСЄ визнала дії РФ геноцидом українського народу

В Ізраїлі відповіли на іранські погрози "війни на знищення"

Голос Америки: Росія успішно просуває свої наративи у західні ЗМІ

Виборці майже не змінили думку про Байдена і Трампа після дебатів – опитування

оновленоУ шахті на Львівщині обвалився ґрунт, загинули шахтарі

Усі новини...
Сеул розгляне питання про постачання зброї Києву на тлі договору РФ і КНДР
Росія буде змушена тримати свою авіацію далі від фронту через успішні удари ЗСУ − Міноборони Британії
Херсон повністю залишився без світла через удар росіян
В ГУР заявили, що Росія рік тому вийшла на пік спроможностей з виробництва ракет
Останні новини
11:37
футболКлуб Першої ліги знявся з турніру через проблеми з ТЦК
11:35
Удар РФ по Вільнянську: кількість поранених зросла
11:28
фотоУ США зафіксували наймасовіший викид дельфінів на мілину за 25 років: врятували не всіх
11:19
У Данії спростували заяву Путіна про розгортання "ядерних ракет США"
11:04
Виробнича активність у Китаї скорочується другий місяць поспіль
10:50
відеоБус з 17 чоловіками зупинили на кордоні з Угорщиною
10:33
Німеччина в першому півріччі наростила експорт зброї на 30%, дві треті йдуть в Україну
10:17
Міністр оборони Швеції: Росія хоче розколоти ЄС і НАТО
10:08
мапаРосія атакувала майже 200 об’єктів інфраструктури в суботу
10:04
ЄВРО-2024Надія на Мамардашвілі та диво: суперкомп'ютер назвав шанси збірної Грузії в грі з Іспанією
Усі новини...
Реклама:
Реклама: