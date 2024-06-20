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FT: США ради Украины затормозят контракты других государств на ракеты к Patriot

Кристина Бондарева, Станислав ПогориловЧетверг, 20 июня 2024, 13:57

Правительство США в четверг намерено остановить все открытые заказы на системы противовоздушной обороны Patriot и ракеты-перехватчики к ним, пока Украина не будет иметь достаточного количества этих ПВО для защиты от воздушных атак России.

Обновлено 17:05. Новость была обновлена после уточнения информации автора статьи-первоисточника, что решение касается только ракет-перехватчиков к системам Patriot.

Источник: Financial Times со ссылкой на трех человек, которые знакомы с этим решением, передает "Европейская правда"

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Детали: Собеседники сообщили, что об этом решении Штаты объявят в четверг. Это произойдет после того, как президент Джо Байден заявил на прошлой неделе в Италии, что он добился обязательств по поставке дополнительных систем противовоздушной обороны в Украину - они будут включать батареи Patriot.

Байден заявил, что пять стран согласились отправить Patriot и другие системы противовоздушной обороны в Украину, и что другим странам, ожидающим поставки американских систем, придется подождать, потому что "все, что у нас есть, пойдет в Украину, пока их потребности не будут удовлетворены".

Говоря рядом с президентом Украины Владимиром Зеленским после подписания 10-летнего соглашения по безопасности на полях саммита G7 в Апулии, Байден добавил, что Киев начнет получать больше систем "относительно быстро".

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Заявление США в четверг закрепит обязательства Байдена перед Киевом и гарантирует, что Украина получит системы Patriot, необходимые для защиты городов и критически важной инфраструктуры, сообщили изданию два человека, знакомых с этим решением.

Среди стран, у которых открыты заказы на будущую поставку систем Patriot, – Польша, Румыния и Германия. Испания также имеет открытый заказ на пусковые установки Patriot, а коалиция стран НАТО в январе разместила заказ на 1000 ракет Patriot.

Напомним: Накануне сообщалось, что Соединенные Штаты не смогут поставить Швейцарии ракеты к системам противовоздушной обороны Patriot в предполагаемые сроки, потому что отдают приоритет в новых поставках Украине.

Темы: СШАPatriotУкраина
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