Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

В ГУР заявили, що Росія рік тому вийшла на пік спроможностей з виробництва ракет

Альона Мазуренко , "Українська правда"Четвер, 20 червня 2024, 14:26
В ГУР заявили, що Росія рік тому вийшла на пік спроможностей з виробництва ракет
Юсов, фото: УП

В Головному управлінні розвідки заявили, що росіяни уже рік як вийшли на пік спроможностей щодо виробництва ракет.

Джерело: представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі "Української правди"

Пряма мова: "Там (у РФ - ред.) продовжується виробництво. Воно стале. Умовно кажучи, вони вийшли на пік спроможностей і уже стабільно останній рік у ньому перебувають". 

Реклама:

Деталі: Також, за словами Юсова, на північному кордоні країни ворог продовжує свою операцію, основною стратегічною метою якої є "відволікання наших сил і засобів", тому що основні події продовжують розгортатися на сході країни, але ситуація на Харківщині також залишається напруженою. 

Водночас навалу росіян на Харківщині захисники зупинили, хоча ситуація все ще складна: "Глобально, їхній задум не вдався". 

Представник ГУР додав, що угруповання росіян на цьому напрямку зберігається, відбувається ротація. Окупанти вводять нові підрозділи для поповнення втрат.

ВІДЕО ДНЯ

Теми: розвідкаракетний ударРосіявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Удар РФ по Вільнянську: кількість поранених зросла

ПА ОБСЄ визнала дії РФ геноцидом українського народу

В Ізраїлі відповіли на іранські погрози "війни на знищення"

Голос Америки: Росія успішно просуває свої наративи у західні ЗМІ

Виборці майже не змінили думку про Байдена і Трампа після дебатів – опитування

оновленоУ шахті на Львівщині обвалився ґрунт, загинули шахтарі

Усі новини...
розвідка
Дипломат РФ у Швейцарії намагався купити зброю та "небезпечні речовини" перед Самітом миру
Російську авіабазу "Морозовськ" вночі атакувало понад 70 дронів – Буданов
У ГУР розповіли про спрощення проходження служби у воєнній розвідці для іноземців
Останні новини
11:37
футболКлуб Першої ліги знявся з турніру через проблеми з ТЦК
11:35
Удар РФ по Вільнянську: кількість поранених зросла
11:28
фотоУ США зафіксували наймасовіший викид дельфінів на мілину за 25 років: врятували не всіх
11:19
У Данії спростували заяву Путіна про розгортання "ядерних ракет США"
11:04
Виробнича активність у Китаї скорочується другий місяць поспіль
10:50
відеоБус з 17 чоловіками зупинили на кордоні з Угорщиною
10:33
Німеччина в першому півріччі наростила експорт зброї на 30%, дві треті йдуть в Україну
10:17
Міністр оборони Швеції: Росія хоче розколоти ЄС і НАТО
10:08
мапаРосія атакувала майже 200 об’єктів інфраструктури в суботу
10:04
ЄВРО-2024Надія на Мамардашвілі та диво: суперкомп'ютер назвав шанси збірної Грузії в грі з Іспанією
Усі новини...
Реклама:
Реклама: