В ГУР заявили, що Росія рік тому вийшла на пік спроможностей з виробництва ракет

В Головному управлінні розвідки заявили, що росіяни уже рік як вийшли на пік спроможностей щодо виробництва ракет.

Джерело: представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі "Української правди"

Пряма мова: "Там (у РФ - ред.) продовжується виробництво. Воно стале. Умовно кажучи, вони вийшли на пік спроможностей і уже стабільно останній рік у ньому перебувають".

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Деталі: Також, за словами Юсова, на північному кордоні країни ворог продовжує свою операцію, основною стратегічною метою якої є "відволікання наших сил і засобів", тому що основні події продовжують розгортатися на сході країни, але ситуація на Харківщині також залишається напруженою.

Водночас навалу росіян на Харківщині захисники зупинили, хоча ситуація все ще складна: "Глобально, їхній задум не вдався".

Представник ГУР додав, що угруповання росіян на цьому напрямку зберігається, відбувається ротація. Окупанти вводять нові підрозділи для поповнення втрат.