В ГУР заявили, що Росія рік тому вийшла на пік спроможностей з виробництва ракет
В Головному управлінні розвідки заявили, що росіяни уже рік як вийшли на пік спроможностей щодо виробництва ракет.
Джерело: представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі "Української правди"
Пряма мова: "Там (у РФ - ред.) продовжується виробництво. Воно стале. Умовно кажучи, вони вийшли на пік спроможностей і уже стабільно останній рік у ньому перебувають".
Деталі: Також, за словами Юсова, на північному кордоні країни ворог продовжує свою операцію, основною стратегічною метою якої є "відволікання наших сил і засобів", тому що основні події продовжують розгортатися на сході країни, але ситуація на Харківщині також залишається напруженою.
Водночас навалу росіян на Харківщині захисники зупинили, хоча ситуація все ще складна: "Глобально, їхній задум не вдався".
Представник ГУР додав, що угруповання росіян на цьому напрямку зберігається, відбувається ротація. Окупанти вводять нові підрозділи для поповнення втрат.