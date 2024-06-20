В ГУР заявили, что Россия год назад вышла на пик возможностей по производству ракет

В Главном управлении разведки заявили, что россияне уже год как вышли на пик возможностей по производству ракет.

Источник: представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире "Украинской правды"

Прямая речь: "Там (в РФ - ред.) продолжается производство. Оно устойчивое. Условно говоря, они вышли на пик возможностей и уже стабильно последний год в нем находятся".

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Детали: Также, по словам Юсова, на северной границе страны враг продолжает свою операцию, основной стратегической целью которой является "отвлечение наших сил и средств", потому что основные события продолжают разворачиваться на востоке страны, но ситуация на Харьковщине также остается напряженной.

В то же время нашествие россиян на Харьковщине защитники остановили, хотя ситуация все еще сложная: "Глобально, их замысел не удался".

Представитель ГУР добавил, что группировка россиян на этом направлении сохраняется, происходит ротация. Оккупанты вводят новые подразделения для пополнения потерь.