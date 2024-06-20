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Між комбатом 3-ї ОШБ і журналісткою виник конфлікт: кореспондентка заявила про погрози

Анастасія ПроцЧетвер, 20 червня 2024, 14:27
Між комбатом 3-ї ОШБ і журналісткою виник конфлікт: кореспондентка заявила про погрози
Калюжна і Кухарчук, фото з Facebook-сторінок журналістки і комбата 3-ї ОШБ

Військова кореспондентка Анна Калюжна повідомила про погрози з боку комбата 3-ї штурмової бригади Дмитра Кухарчука та його підлеглих. Конфлікт виник через пост журналістки, в якому вона критикувала "політиків та їхніх медійних друзів" з 3-ї ОШБ і коментувала вихід українських військ з Авдіївки.

Джерело: Військова кореспондентка Анна Калюжна, комбат 3-ї штурмової бригади Дмитро Кухарчук, проєкт "Bihus.Info",  журналістка Яніна Соколова

Деталі: 18 червня Калюжна відреагувала на допис журналістки та блогерки Яніни Соколової, в якому та закликала Генштаб ЗСУ терміново надіслати підкріплення військовим 3-ї ОШБр, котрі наразі тримають рубежі на межі Харківської та Луганської областей.

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У своєму дописі Калюжна зазначила, що наразі ЗСУ стримують наступи переважаючих сил противника на всій лінії фронту. Також журналістка провела "аналогію з Авдіївкою", заявивши, що 3 ОШБр "командує політик" і "блогери дружніх політсил через фб змусили терміново всіх відводити". Водночас Калюжна зазначила, що даний пост не стосується рядових воїнів 3 ОШБр і командирів середньої ланки. 

"Цей пост лише про політиків і їхніх медійних друзів, які на війні користуються маніпулятивними політичними інструментами", — пояснила Калюжна.

За словами кореспондентки, погрози почали надходити їй після допису комбата 3-ї штурмової бригади Кухарчука, в якому він представив список журналістів, котрих звинуватив у "нівелюванні крові" загиблих побратимів в Авдіївці та радив військовим не мати справу з ними. Серед згаданих Кухарчуком журналістів була сама Анна Калюжна, а також військкори Ірина Баглай, Діана Буцко, Анастасія Федченко, Сергій Костеж, Марія Малєвська та Надія Суха.

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"Це імена тих, хто знецінив подвиг Третьої Штурмової й мого батальйону, який забезпечував відхід українських військ. Ви - не журналісти. Ви - ганьба української нації", — написав Кухарчук.

Калюжна заявила, що повідомлення з погрозами надходили з давнього особистого номера Кухарчука та його підлеглих. Також були нічні дзвінки з різних номерів протягом кількох годин. І ще один дзвінок з погрозою зґвалтування. 

 
Скрин: facebook/ Анна Калюжна

Журналістка опублікувала знімки погроз та повідомила, що ідентифікувала авторів погроз і передасть дані правоохоронцям.

 
Скрин: facebook/ Анна Калюжна

"Всі ключові персони, які саме погрожували — ідентифіковані, і всі ці дані будуть передані правоохоронцям. Бо оце злочин", — написала Калюжна.

 
Скрин: facebook/ Анна Калюжна

У відповідь на це Кухарчук написав, що не погрожував журналістці й "це видно з переписки, яку вона виклала". Також  комбриг назвав допис Калюжної "заказухою проти бригади". 

"Моя бригада тримає складну ділянку фронту. Стійко утримує смугу, попри цілодобові штурми і співвідношення двох дивізій проти однієї бригади! 3 ОШБр не просить виходу. Але тверезо оцінює ситуацію і вважає, що додаткові резерви будуть незайвими, якщо ми хочемо не допустити захоплення росіянами Борової і подальшого їх просування", — додав комбат.

Згодом редакція проєкту "Bihus.Info", в якому до кінця травня 2024 року працювала Калюжна, заявила, що не можуть залишитись осторонь цієї історії. 

"Ми поважаємо і цінуємо наших захисників. Але та реакція, яку викликав допис нашої колишньої колеги Ані Калюжної – погрози щодо неї, щодо її батьків – неприпустима", — зазначили в редакції.

Також видання наголосило, що не в праві говорити за свою колишню колегу чи пояснювати якось її слова, і не несе відповідальність за трактування її слів іншими людьми.

"Ми розуміємо, що це не позиція всієї бригади. Але подібні погрози навіть від окремих представників на емоціях – ницість. І переконані, що і в самій бригаді розуміють, що це неприпустимо. Сподіваємось, цей інцидент викличе штатну справедливу реакцію і відповідальність", — додало "Bihus.Info".

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