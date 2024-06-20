Между комбатом 3-й ОШБ и журналисткой возник конфликт: корреспондентка заявила об угрозах

Военный корреспондент Анна Калюжная сообщила об угрозах со стороны комбата 3-й штурмовой бригады Дмитрия Кухарчука и его подчиненных. Конфликт возник из-за поста журналистки, в котором она критиковала "политиков и их медийных друзей" из 3-й ОШБ и комментировала выход украинских войск из Авдеевки.

Источник: Военный корреспондент Анна Калюжная, комбат 3-й штурмовой бригады Дмитрий Кухарчук, проект "Bihus.Info", журналистка Янина Соколова

Детали: 18 июня Калюжная отреагировала на сообщение журналистки и блогера Янины Соколовой, в котором та призвала Генштаб ВСУ срочно прислать подкрепление военным 3-й ОШБр, которые сейчас держат рубежи на границе Харьковской и Луганской областей.

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В своей заметке Калюжная отметила, что сейчас ВСУ сдерживают наступления превосходящих сил противника на всей линии фронта. Также журналистка провела "аналогию с Авдеевкой", заявив, что 3 ОШБр "командует политик" и "блогеры дружественных политсил через фб заставили срочно всех отводить". В то же время Калюжная отметила, что данный пост не касается рядовых воинов 3 ОШБр и командиров среднего звена.

"Этот пост только о политиках и их медийных друзьях, которые на войне пользуются манипулятивными политическими инструментами", — пояснила Калюжная.

По словам корреспондента, угрозы начали поступать ей после сообщения комбата 3-й штурмовой бригады Кухарчука, в котором он представил список журналистов, которых обвинил в "нивелировании крови" погибших побратимов в Авдеевке и советовал военным не иметь дело с ними. Среди упомянутых Кухарчуком журналистов была сама Анна Калюжная, а также военные Ирина Баглай, Диана Буцко, Анастасия Федченко, Сергей Костеж, Мария Малевская и Надежда Суха.

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"Это имена тех, кто обесценил подвиг Третьей Штурмовой и моего батальона, который обеспечивал отход украинских войск. Вы - не журналисты. Вы - позор украинской нации", — написал Кухарчук.

Калюжная заявила, что сообщения с угрозами поступали с давнего личного номера Кухарчука и его подчиненных. Также были ночные звонки с разных номеров в течение нескольких часов. И еще один звонок с угрозой изнасилования.

СКРІН: FACEBOOK/ АННА КАЛЮЖНА

Журналистка опубликовала снимки угроз и сообщила, что идентифицировала авторов угроз и передаст данные правоохранителям.

СКРІН: FACEBOOK/ АННА КАЛЮЖНА

"Все ключевые персоны, которые именно угрожали - идентифицированы, и все эти данные будут переданы правоохранителям. Потому что это преступление", — написала Калюжная.

СКРІН: FACEBOOK/ АННА КАЛЮЖНА

В ответ на это Кухарчук написал, что не угрожал журналистке и "это видно из переписки, которую она выложила". Также комбриг назвал сообщение Калюжной "заказухой против бригады".

"Моя бригада держит сложный участок фронта. Стойко удерживает полосу, несмотря на круглосуточные штурмы и соотношение двух дивизий против одной бригады! 3 ОШБр не просит выхода. Но трезво оценивает ситуацию и считает, что дополнительные резервы будут нелишними, если мы хотим не допустить захвата россиянами Боровой и дальнейшего их продвижения", — добавил комбат.

Впоследствии редакция проекта "Bihus.Info", в котором до конца мая 2024 года работала Калюжная, заявила, что не могут остаться в стороне от этой истории.

"Мы уважаем и ценим наших защитников. Но та реакция, которую вызвало сообщение нашей бывшей коллеги Ани Калюжной - угрозы в отношении нее, в отношении ее родителей — недопустима", — отметили в редакции.

Также издание отметило, что не в праве говорить за свою бывшую коллегу или объяснять как-то ее слова, и не несет ответственность за трактовку ее слов другими людьми.

"Мы понимаем, что это не позиция всей бригады. Но подобные угрозы даже от отдельных представителей на эмоциях — низость. И убеждены, что и в самой бригаде понимают, что это недопустимо. Надеемся, этот инцидент вызовет штатную справедливую реакцию и ответственность", — добавило „Bihus.Info".