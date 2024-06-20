Захисник з кулемета збив російську ракету, яка прямувала на Київщину
Військовий Повітряних сил Сергій на псевдо "Доктор Мом" збив російську крилату ракету з кулемета, яка летіла на Київщину вранці 12 червня.
Джерело: Повітряні сили
Пряма мова Сергія: "Отримавши команду "готовність", разом з побратимами, негайно вирушили на позицію. По рації повідомили, що наша ціль вже близько. Кілька секунд і ми побачили ворожу ракету, що неслася у бік Василькова.
Не вагаючись, взяв свій кулемет і відкрив вогонь по цілі. В думках було лише одне – маю влучити! Пустивши чергу з кулемета побачив, що ракета почала відхилятися від курсу та знижуватись".
Деталі: У ПС зазначили, що збити ворожу ракету з кулемета – завдання надзвичайно складне.
У цивільному житті чоловік працював медиком. Наразі, він несе бойове чергування у складі мобільної вогневої групи.
Повідомляється, що у те, що військовий дійсно збив ворожу ракету з кулемета, повірив лише тоді, коли на власні очі побачив її уламки.