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Защитник из пулемета сбил российскую ракету, которая направлялась на Киевщину

Алена МазуренкоЧетверг, 20 июня 2024, 15:48
Защитник из пулемета сбил российскую ракету, которая направлялась на Киевщину
фото: ВС

Военный Воздушных сил Сергей с псевдонимом "Доктор Мом" сбил российскую крылатую ракету из пулемета, которая летела на Киевщину утром 12 июня.

Источник: Воздушные силы

Прямая речь Сергея: "Получив команду "готовность", вместе с собратьями, немедленно отправились на позицию. По рации сообщили, что наша цель уже близко. Несколько секунд и мы увидели вражескую ракету, которая неслась в сторону Василькова.

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Не колеблясь, взял свой пулемет и открыл огонь по цели. В мыслях было только одно - должен попасть! Пустив очередь из пулемета увидел, что ракета начала отклоняться от курса и снижаться".

Детали: В ПС отметили, что сбить вражескую ракету из пулемета - задача чрезвычайно сложная.

В гражданской жизни мужчина работал медиком. Сейчас он несет боевое дежурство в составе мобильной огневой группы.

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Сообщается, что в то, что военный действительно сбил вражескую ракету из пулемета, поверил только тогда, когда собственными глазами увидел ее обломки.

Темы: ракетный ударВоздушные силы ВСУвойнаКиевская область
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