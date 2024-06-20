Морпіхи показали штурм і зачистку опорного пункту ворога під Вовчанськом

Морські піхотинці 36-ї окремої бригади імені контрадмірала Михайла Білинського показали кадри штурм та зачистку опорного пункту противника на Харківському напрямку.

Джерело: 36 ОБрМП, "Українська правда"

Дослівно: "Штурм та зачистка ворожого опорника воїнами-білинківцями на Харківщині".

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Деталі: За даними УП, події розгорталися в районі Вовчанська.

На відео зафіксовано, як з дрона скидається боєприпас, а потім морпіхи заходять у ворожі окопи та проводять зачистку бліндажів.

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Оновлено: За даними джерела "Української правди", при цій зачистці втрати російських окупантів становили 7 загиблих. Ще двох загарбників морпіхи взяли в полон. Бригада оприлюднила інтерв'ю з ними.