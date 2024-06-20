Морпехи показали штурм и зачистку опорного пункта врага под Волчанском

Морские пехотинцы 36-й отдельной бригады имени контр-адмирала Михаила Белинского показали кадры штурма и зачистки опорного пункта противника на Харьковском направлении.

Источник: 36 ОБрМП, "Украинская правда"

Дословно: "Штурм и зачистка вражеского опорника воинами-белинковцами на Харьковщине".

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Детали: По данным УП, события разворачивались в районе Волчанска.

На видео зафиксировано, как с дрона сбрасывается боеприпас, а затем морпехи заходят во вражеские окопы и проводят зачистку блиндажей.

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Обновлено: По данным источника "Украинской правды", при этой зачистке потери российских оккупантов составили 7 погибших. Еще двух захватчиков морпехи взяли в плен. Бригада обнародовала интервью с ними.