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"Бабуся-style": прикордонники затримали переодягненого у жінку чоловіка

Анастасія ПроцЧетвер, 20 червня 2024, 15:58
Бабуся-style: прикордонники затримали переодягненого у жінку чоловіка
фото: ДПСУ

Прикордонники затримали у потязі "Київ – Ужгород" одягненого у жіночий одяг одесита, який хотів незаконно перетнути кордон.

Джерело: ДПСУ

Дослівно: "Квітчаста хустка, окуляри, відповідне вбрання, навіть картата сумка – винахідливий одесит вжив максимальних заходів маскування "під бабусю", аби дістатися у прикордоння. Втім, його задумка зазнала невдачі, псевдобабусю викрили ще під час прямування до місця призначення потягом".

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Деталі: Повідомляється, що під час перевірки пасажирів потяга "Київ – Ужгород" співробітники Чопського прикордонного загону виявили в одному з вагонів підозрілу особу, яка попри жіночий одяг нагадувала за зовнішнім виглядом чоловіка.

На вимогу правоохоронців надати документи, псевдобабуся повідомила, що відповіла, що не має при собі жодних. Коли прикордонники викрили "бабусю", той зізнався, що замаскувався під літню жінку, аби непоміченим доїхати до Ужгорода, а потім перетнути українсько-словацького кордону.

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Прикордонники встановили, що це уже друга така спроба правопорушника перетнути кордон.  На початку червня його затримали військовослужбовці відділу прикордонної служби "Ужгород". Чоловік тоді склав собі маршрут до держрубежу за онлайн картами, однак не встиг ним скористатися. 

Зловмисника доставили у прикордонний підрозділ та склали щодо нього адміністративно-процесуальні документи за статтею про спробу незаконного перетину кордону. Йому доведеться відповідати перед судом.

Теми: Прикордонна служба
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