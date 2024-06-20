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"Бабушка-style": пограничники задержали переодетого в женщину мужчину

Анастасия ПроцЧетверг, 20 июня 2024, 15:58
Бабушка-style: пограничники задержали переодетого в женщину мужчину
фото: ГПСУ

Пограничники задержали в поезде "Киев - Ужгород" одетого в женскую одежду одессита, который хотел незаконно пересечь границу.

Источник: ГПСУ

Дословно: "Цветочный платок, очки, соответствующий наряд, даже клетчатая сумка - изобретательный одессит принял максимальные меры маскировки „под бабушку", чтобы добраться в приграничье. Впрочем, его задумка потерпела неудачу, псевдобабушку разоблачили еще во время следования к месту назначения поездом".

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Детали: Сообщается, что во время проверки пассажиров поезда "Киев - Ужгород" сотрудники Чопского пограничного отряда обнаружили в одном из вагонов подозрительную личность, которая несмотря на женскую одежду напоминала по внешнему виду мужчину.

По требованию правоохранителей предоставить документы, псевдобабуся сообщила, что ответила, что не имеет при себе никаких. Когда пограничники разоблачили "бабушку", тот признался, что замаскировался под пожилую женщину, чтобы незамеченным доехать до Ужгорода, а затем пересечь украинско-словацкой границы.

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Пограничники установили, что это уже вторая такая попытка правонарушителя пересечь границу. В начале июня его задержали военнослужащие отдела пограничной службы "Ужгород". Мужчина тогда составил себе маршрут до госграницы по онлайн картам, однако не успел им воспользоваться.

Злоумышленника доставили в пограничное подразделение и составили по нему административно-процессуальные документы по статье о попытке незаконного пересечения границы. Ему придется отвечать перед судом.

Темы: Пограничная служба
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