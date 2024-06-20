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У Білорусі заявили, що на кордоні побільшало українських військових. ДПСУ відповіла

Валентина РоманенкоЧетвер, 20 червня 2024, 16:29
У Білорусі заявили, що на кордоні побільшало українських військових. ДПСУ відповіла
Українські прикордонники. фото Офісу президента

Держприкордонкомітет Білорусі заявив, що фіксує збільшення угруповання українських військових на кордоні з Україною, українські прикордонники наголошують, що Сили оборони здійснюють захист суверенної території від агресора і жодних провокацій у цьому немає.

Джерело: Держприкордонкомітет Білорусі, речник ДПСУ полковник Андрій Демченко в коментарі "Українській правді"

Дослівно Держприкордонкомітет Білорусі: "Останнім часом у зоні відповідальності Житомирського прикордонного загону Держприкордонслужби України фіксується збільшення угруповання українських збройних формувань, зокрема сил спеціальних операцій і спецпідрозділів Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

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На суміжній території концентруються різні підрозділи, зокрема з важким озброєнням: МТЛБ, БМП, включно з американськими "Бредлі", реактивні системи залпового вогню HIMARS, гаубиці М777, зенітні самохідні установки "Гепард" німецького виробництва, а також інші засоби ураження.

Прикордонна служба Республіки Білорусь на кордоні з Україною несе службу в посиленому режимі..."

Деталі: Відомство РБ попередило, що "всі провокації на кордоні будуть негайно припинятися".

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Пряма мова Демченка: "Добре, що прикордонний комітет Білорусі обізнаний з тим, що Україна захищає і захищатиме свої території від нападок ворогів. І це, власне, забезпечується Силами оборони України з різних підрозділів і з застосуванням всього наявного озброєння.

Окрім цього наша держава також нарощує оборонні фортифікаційні спроможності на кордоні з Білоруссю. І жодних провокаційних дій в цьому не має. На відміну від Білорусі, яка, попри всі запевняння, підтримала країну-терористку в нічим не спровокованій війні і 24 лютого 2022 року зробила найголовнішу провокацію, дозволивши військам Росії зайти в Україну зі своєї території.

Тому поки Білорусь підігруватиме злочинним діям Кремля, цей напрямок залишатиметься для нас загрозливим, і ми робитимемо все від нас залежне і необхідне, аби посилювати захист країни. А що робити з окупантами, які заходять на нашу землю, українські воїни добре знають. Заява прикордонкомітету Білорусі з попередженням про якусь недопустимість провокацій на українсько-білоруському кордоні дивує. Краще б вони упередили свою головну провокацію".

Теми: БілорусьвійнаПрикордонна службакордон
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