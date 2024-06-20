В Беларуси заявили, что на границе стало больше украинских военных. ГПСУ ответила

Госпогранкомитет Беларуси заявил, что фиксирует увеличение группировки украинских военных на границе с Украиной, украинские пограничники подчеркивают, что Силы обороны осуществляют защиту суверенной территории от агрессора и никаких провокаций в этом нет.

Источник: Госпогранкомитет Беларуси, спикер ГПСУ полковник Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде"

Дословно Госпогранкомитет Беларуси: "В последнее время в зоне ответственности Житомирского пограничного отряда Госпогранслужбы Украины фиксируется увеличение группировки украинских вооруженных формирований, в том числе сил специальных операций и спецподразделений Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

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На сопредельной территории концентрируются различные подразделения, в том числе с тяжелым вооружением: МТЛБ, БМП, включая американские "Брэдли", реактивные системы залпового огня HIMARS, гаубицы М777, зенитные самоходные установки "Гепард" немецкого производства, а также другие средства поражения.

Пограничная служба Республики Беларусь на границе с Украиной несет службу в усиленном режиме…"

Детали: Ведомство РБ предупредило, что "все провокации на границе будут незамедлительно пресекаться".

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Прямая речь Демченко: "Хорошо, что пограничный комитет Беларуси осведомлен о том, что Украина защищает и будет защищать свои территории от нападок врагов. И это, собственно, обеспечивается Силами обороны Украины из разных подразделений и с применением всего имеющегося вооружения.

Кроме этого наше государство также наращивает оборонительные фортификационные способности на границе с Беларусью. И никаких провокационных действий в этом нет. В отличие от Беларуси, которая, несмотря на все заверения, поддержала страну-террориста в ничем не спровоцированной войне и 24 февраля 2022 года совершила самую главную провокацию, позволив войскам России зайти в Украину со своей территории.

Поэтому пока Беларусь будет подыгрывать преступным действиям Кремля, это направление будет оставаться для нас угрожающим, и мы будем делать все от нас зависящее и необходимое, чтобы усиливать защиту страны. А что делать с оккупантами, которые заходят на нашу землю, украинские воины хорошо знают. Заявление погранкомитета Беларуси с предупреждением о какой-то недопустимости провокаций на украинско-белорусской границе удивляет. Лучше бы они предупредили свою главную провокацию".