Німеччина передала Україні партію спецтехніки для відновлення енергетики

До України надійшла нова партія переданої Німеччиною спецтехніки для відновлення енергетичної інфраструктури.

Джерело: "Європейська правда", пресслужба Міненерго

Деталі: Українським енергетикам передали два автомобілі Mercedec-Benz Arocs з краном-маніпулятором для робіт на електромережах.

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Це частина партії із 16 одиниць спецтехніки на суму у 2,3 млн євро, придбаних у межах Українсько-Німецького енергетичного партнерства та завдяки кампанії зі збору коштів та закупівель, реалізованій Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ).

Частина авто вже доставлені в Україну і допомагають енергетикам Харківської, Миколаївської, Тернопільської областей.

фото: міненерго

Решту автівок отримають оператори системи розподілу у Запорізькій, Черкаській областях, додаткові одиниці техніки поїдуть до Харківської та Миколаївської областей.

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Раніше стало відомо, що литовська компанія Litgrid передасть Україні автотрансформатори та інше обладнання на суму понад 4 млн євро.

Також нагадаємо, Естонія додасть 400 тисяч євро до Фонду підтримки енергетики України.