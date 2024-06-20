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Германия передала Украине партию спецтехники для восстановления энергетики

Ирина Кутелева, Алена МазуренкоЧетверг, 20 июня 2024, 17:16

В Украину поступила новая партия спецтехники для восстановления энергетической инфраструктуры, которую передала Германия.

Источник: "Европейская правда", пресс-служба Минэнерго

Детали: Украинским энергетикам передали два автомобиля Mercedec-Benz Arocs с краном-манипулятором для работ на электросетях.

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Это часть партии из 16 единиц спецтехники на сумму в 2,3 млн евро, приобретенных в рамках Украинско-Германского энергетического партнерства и благодаря кампании по сбору средств и закупок, реализованной Немецким обществом международного сотрудничества (GIZ).

Часть авто уже доставлены в Украину и помогают энергетикам Харьковской, Николаевской, Тернопольской областей.

 
фото: Минэнерго

Остальные машины получат операторы системы распределения в Запорожской, Черкасской областях, дополнительные единицы техники поедут в Харьковскую и Николаевскую области.

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Ранее стало известно, что литовская компания Litgrid передаст Украине автотрансформаторы и другое оборудование на сумму более 4 млн евро.

Также напомним, Эстония добавит 400 тысяч евро в Фонд поддержки энергетики Украины.

Темы: ГерманияэнергетикаУкраинавойна
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