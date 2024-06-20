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Зеленський провів Ставку: хоче сонячні панелі в кожну школу й лікарню

Валентина РоманенкоЧетвер, 20 червня 2024, 18:46
Зеленський провів Ставку: хоче сонячні панелі в кожну школу й лікарню
Зеленський. фото Getty Images

Президент Володимир Зеленський провів 20 червня засідання Ставки верховного головнокомандувача, присвячене питанню енергетики, зокрема унеможливленню зриву опалювального сезону, уряду доручили розробити умови, що спрощують встановлення сонячних панелей і акумуляторів для населення.

Джерело: глава держави в соцмережах

Пряма мова: "Провів Ставку, присвячену єдиній темі – енергетичній безпеці.

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Рішенням Ставки доручили уряду розробити умови, що спростять для людей встановлення сонячних панелей та акумуляторів. З податковими та митними пільгами, спеціальними кредитними програмами.

Так само очікую від уряду стратегії розвитку відновлюваної енергетики та розподіленої генерації на рівні держави. Усі громадські та адміністративні будівлі мають бути обладнані енергоощадними технологіями.

Сонячні панелі, смартлічильники та установки зберігання енергії якнайшвидше мають з’явитися в кожній школі, у кожній лікарні. Обласним військовим адміністраціям доручили проконтролювати це на місцевому рівні".

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Деталі: Президент запевнив, що влада активно готується до наступного опалювального сезону. Відновлює те, що можна відновити, будує комплексний захист з інженерних споруд, систем РЕБ та ППО (зокрема працює з партнерами над додатковими системами Patriot).

"Робимо все, щоб російські спроби шантажувати теплом та світлом провалилися", – додав Зеленський.

Вказано, що на засіданні сторони заслухали доповіді прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, міністра енергетики Германа Галущенка, голови НАК "Нафтогаз України" Олексія Чернишова та командувача Повітряних сил Миколи Олещука.

Теми: ставкаЗеленськийенергетика
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