Зеленский провел Ставку: хочет солнечные панели в каждую школу и больницу

Президент Владимир Зеленский провел 20 июня заседание Ставки верховного главнокомандующего, посвященное вопросу энергетики, в частности предотвращению срыва отопительного сезона: правительству поручили разработать условия, упрощающие установку солнечных панелей и аккумуляторов для населения.

Источник: глава государства в соцсетях

Прямая речь: "Провел Ставку, посвященную единой теме - энергетической безопасности.

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Решением Ставки поручили правительству разработать условия, которые упростят для людей установление солнечных панелей и аккумуляторов. С налоговыми и таможенными льготами, специальными кредитными программами.

Так же ожидаю от правительства стратегии развития возобновляемой энергетики и распределенной генерации на уровне государства. Все общественные и административные здания должны быть оборудованы энергосберегающими технологиями.

Солнечные панели, смартсчетчики и установки хранения энергии как можно скорее должны появиться в каждой школе, в каждой больнице. Областным военным администрациям поручили проконтролировать это на местном уровне".

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Детали: Президент заверил, что власть активно готовится к следующему отопительному сезону. Восстанавливает то, что можно восстановить, строит комплексную защиту из инженерных сооружений, систем РЭБ и ПВО (в частности работает с партнерами над дополнительными системами Patriot).

"Делаем все, чтобы российские попытки шантажировать теплом и светом провалились", - добавил Зеленский.

Указано, что на заседании стороны заслушали доклады премьер-министра Дениса Шмыгаля, министра энергетики Германа Галущенко, председателя НАК "Нафтогаз Украины" Алексея Чернышева и командующего Воздушных сил Николая Олещука.