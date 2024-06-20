Білий дім підтвердив: Ракети до Patriot і NASAMS постачатимуть Україні в пріоритетному порядку

Білий дім підтвердив, що Сполучені Штати нададуть пріоритет постачанню зенітних ракет Україні перед іншими державами, які розмістили відповідні замовлення.

Джерело: координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, цитує "Європейська правда" з посиланням на агентство AFP

Деталі: За словами Кірбі, уряд США ухвалив "важке, але необхідне рішення" про зміну пріоритетів найближчих запланованих поставок іноземної військової продукції іншим країнам на користь України.

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Серед них представник Білого дому згадав "ракети до Patriot і NASAMS".

Раніше низка ЗМІ, зокрема Financial Times, раніше анонсували, що США мають намір зупинити всі відкриті замовлення на ракети-перехоплювачі до систем протиповітряної оборони Patriot до тих пір, поки Україна не матиме достатньої кількості обладнання для захисту від повітряних атак Росії.

Серед країн, у яких відкриті замовлення на майбутню поставку Patriot, є Польща, Румунія і Німеччина. Іспанія також має відкрите замовлення на пускові установки Patriot, а коаліція країн НАТО в січні розмістила замовлення на 1000 ракет Patriot.

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Що передувало: Стало відомо, що Сполучені Штати не зможуть поставити Швейцарії ракети до систем протиповітряної оборони Patriot у передбачувані строки, тому що віддають пріоритет у нових поставках Україні.