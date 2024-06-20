Белый дом подтвердил: Ракеты к Patriot и NASAMS будут поставлять Украине в приоритетном порядке

Белый дом подтвердил, что Соединенные Штаты предоставят приоритет поставке зенитных ракет Украине перед другими государствами, которые разместили соответствующие заказы.

Источник: координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, цитирует "Европейская правда" со ссылкой на агентство AFP

Детали: По словам Кирби, правительство США приняло "трудное, но необходимое решение" об изменении приоритетов ближайших запланированных поставок иностранной военной продукции другим странам в пользу Украины.

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Среди них представитель Белого дома упомянул "ракеты к Patriot и NASAMS".

Ранее ряд СМИ, в частности Financial Times, ранее анонсировали, что США намерены остановить все открытые заказы на ракеты-перехватчики к системам противовоздушной обороны Patriot до тех пор, пока Украина не будет иметь достаточного количества оборудования для защиты от воздушных атак России.

Среди стран, у которых открыты заказы на будущую поставку Patriot, есть Польша, Румыния и Германия. Испания также имеет открытый заказ на пусковые установки Patriot, а коалиция стран НАТО в январе разместила заказ на 1000 ракет Patriot.

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Что предшествовало: Стало известно, что Соединенные Штаты не смогут поставить Швейцарии ракеты к системам противовоздушной обороны Patriot в предполагаемые сроки, потому что отдают приоритет в новых поставках Украине.