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Допомагав із відстрочкою від мобілізації: в Ужгороді затримали депутата

Валентина РоманенкоЧетвер, 20 червня 2024, 21:05
Допомагав із відстрочкою від мобілізації: в Ужгороді затримали депутата
Мирослав Горват. фото з Facebook політика

В Ужгороді 20 червня співробітники поліції спільно з працівниками СБУ викрили на злочинній діяльності депутата Ужгородської міської ради, який також є посадовцем департаменту соціальної політики.

Джерело: Нацпол, СБУ, Офіс генпрокурора, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Деталі: Правоохоронці не називають ім'я викритого депутата, але за даними джерела "Української правди", це Мирослав Горват.

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Зазначається, що в ході оперативних заходів було встановлено, що чиновник пропонував місцевим мешканцям за хабар пришвидшити отримання довідки про догляд за родичами з інвалідністю. Такі документи надалі для громадян були підставою для відстрочки від мобілізації.

Фігуранта затримали саме під час отримання хабаря 1000 доларів США за готовий документ та помістили до ізолятора тимчасового отримання.

 
фото сбу
 
фото прокуратури

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Теми: мобілізаціякриміналУжгород
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