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Помогал с отсрочкой от мобилизации: в Ужгороде задержан депутат

Валентина РоманенкоЧетверг, 20 июня 2024, 21:05
Помогал с отсрочкой от мобилизации: в Ужгороде задержан депутат
Мирослав Горват. фото из Facebook политика

В Ужгороде 20 июня сотрудники полиции совместно с работниками СБУ разоблачили на преступной деятельности депутата Ужгородского городского совета, который также является должностным лицом департамента социальной политики.

Источник: Нацпол, СБУ, Офис генпрокурора, собеседник УП в правоохранительных органах

Детали: Правоохранители не называют имя разоблаченного депутата, но по данным источника "Украинской правды", это Мирослав Горват.

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Отмечается, что в ходе оперативных мероприятий было установлено, что чиновник предлагал местным жителям за взятку ускорить получение справки об уходе за родственниками с инвалидностью. Такие документы в дальнейшем для граждан были основанием для отсрочки от мобилизации.

Фигуранта задержали во время получения взятки 1000 долларов США за готовый документ и поместили в изолятор временного содержания.

 
фото сбу
 
фото прокуратуры

Сейчас решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).

Темы: мобилизациякриминалУжгород
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