Росіяни півтора року тиснуть з Луганщини в бік Лимана та Борової – 66 бригада

Наступаючи з боку окупованої Луганщини, російська армія вже півтора року намагається витіснити Сили оборони за річку Чорний Жеребець, що тече на Харківщині та Донеччині. А надалі – розвинути свій успіх у напрямку Борової та Лимана.

Джерело: пресслужба 66-ї окремої механізованої бригади, яка з літа 2022-го року працює на Лиманському напрямку; військовослужбовці НГУ, що працюють на Лиманському напрямку

Пряма мова: "Контрнаступ орків на нашому напрямку чекали приблизно з грудня 2022-го, тобто вже півтора року як вони намагаються як мінімум витіснити нас за річку Чорний Жеребець, надалі – розвинути успіх у напрямку Лимана та Борової.

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Нова хвиля (російського – УП) наступу почалася наприкінці квітня 2024-го. Обстановка у смузі відповідальності 66-ї ОМБР стабільно важка, противник не відмовляється від намірів продовження штурмових дій, несе втрати, але постійно поповнює штурмові підрозділи нашвидкуруч навченим особовим складом, переважно це контрактники з російської "глубинки".

Противник застосовує проти нас весь спектр наявного озброєння. Це скиди з коптерів, FPV-дрони, баражуючі боєприпаси типу "Ланцет", некеровані ракети з гелікоптерів, керовані авіабомби з модулем планування і корекції, гранатомети, міномети, ствольна артилерія від 100-го до 152-го калібру, реактивна артилерія, танки, БМП, ракетні удари".

​​Деталі: Як розповідають УП військові з іншої бригади (підрозділ НГУ), яка також працює на Лиманському напрямку, попри нещодавні заяви Третьої штурмової про активізацію противника на Луганщині, інтенсивність штурмів на цьому напрямку лишилася приблизно такою ж, як і кілька тижнів тому. Ситуація стабільно важка.