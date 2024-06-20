Россияне полтора года давят из Луганщины в сторону Лимана и Боровой – 66 бригада

Наступая со стороны оккупированной Луганщины, российская армия уже полтора года пытается вытеснить Силы обороны за реку Черный Жеребец, текущую на Харьковщине и Донбассе. А дальше – развить свой успех в направлении Боровой и Лимана.

Источник: прессслужба 66-й отдельной механизированной бригады, которая с лета 2022 года работает на Лиманском направлении; военнослужащие НГУ, работающие на Лиманском направлении

Прямая речь: "Контрнаступление орков на нашем направлении ждали примерно с декабря 2022-го, то есть уже полтора года как они пытаются как минимум вытеснить нас за реку Черный Жеребец, в дальнейшем – развить успех в направлении Лимана и Боровой.

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Новая волна (российского – УП) наступления началась в конце апреля 2024-го. Обстановка в полосе ответственности 66-й ОМБР стабильно трудна, противник не отказывается от намерений продолжения штурмовых действий, несет потери, но постоянно пополняет штурмовые подразделения на скорую руку обученным личным составом, преимущественно это контрактники из российской "глубинки".

Противник применяет против нас весь спектр имеющегося вооружения. Это сбросы с коптеров, FPV-дроны, баражирующие боеприпасы типа "Ланцет", неуправляемые ракеты с вертолетов, управляемые авиабомбы с модулем планирования и коррекции, гранатометы, минометы, ствольная артиллерия от 100-го до 152-го калибра, БМП, ракетные удары".

Детали: Как рассказывают УП военные из другой бригады (подразделение НГУ), которая также работает на Лиманском направлении, несмотря на недавние заявления Третьей штурмовой об активизации противника в Луганской области, интенсивность штурмов на этом направлении осталась примерно такой же, как и несколько недель назад. Ситуация стабильно тяжелая.