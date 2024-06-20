Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

25.06

Банківський форум

У Дніпрі невідомі напали на ексвійськового. У соцмережах пишуть, що це охорона Тищенка

Тетяна ОлійникЧетвер, 20 червня 2024, 23:58
У Дніпрі невідомі напали на ексвійськового. У соцмережах пишуть, що це охорона Тищенка
скриншот

У Дніпрі група невідомих напала на колишнього бійця спеціального підрозділу Kraken Дмитра "Сина" Павлова, коли той гуляв із дитиною. У соціальних мережах пишуть, що до цього причетна охорона народного депутата Миколи Тищенка, з яким Павлов посперечався.

Джерело: місцеві Telegram-канали, hromadske з посиланням на поліцію, поліція Дніпропетровської області, спецпідрозділ "Кракен"

Деталі: У Telegram-каналах 20 червня опублікували відео, як група людей у формі оточила чоловіка у цивільному одязі та взяла його руки в кайданки. Також один із чоловіків у формі обшукував сумку чоловіка у цивільному та, схоже, ударив його.

Реклама:

У мережі повідомляють, що чоловік у цивільному – це Дмитро Павлов, який воював у спецпідрозділі Kraken ГУР МО, а люди у військовій формі – охорона народного депутата Миколи Тищенка.

Зазначають, що між Павловим, який гуляв з дитиною у центрі міста, та Тищенком сталася суперечка.

У Національній поліції hromadske розповіли, що за даним фактом відкрито два кримінальні провадження: за ст. 125 та ст. 146 Кримінального кодексу України.

Тищенко 20 червня написав пост, де підтвердив, що перебуває у Дніпрі. Він там заявляє, що місто перетворилося "на центр шахрайства". Також він записав відео з бульвару, неподалік від місця, де невідомі напали на Павлова.

Пряма мова Тищенка: "Сьогодні [20 червня] ми спільно викрили одразу декілька адрес об’єднаного злочинного угруповання "дев’ятки". Це велика мережа ботоферм, понад сто адрес по всій Україні. Наразі вже встановлено більшу частину всіх організаторів".

Доповнено о 23:58: У поліції Дніпропетровської області підтвердили, що за фактом конфлікту у центрі Дніпра відкрили два кримінальні провадження. Зараз правоохоронці проводять слідчі заходи для ідентифікації всіх причетних осіб, причетних до події.

Дослівно: "Невідомі особи у камуфльованому одязі та балаклавах завдали 33-річному чоловіку тілесні ушкодження та незаконно утримували його. Подія сталася 20 червня близько 13:45 на пр. Яворницького у м. Дніпро.

За даним фактом слідчими відділення поліції № 5 Дніпровського РУП відкрито два кримінальні провадження за ч. 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) та 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі) Кримінального кодексу України".

Деталі: У спецпідрозділі "Кракен" підтвердили, що чоловік у цивільному, який отримав тілесні ушкодження внаслідок сутички, є колишнім військовослужбовцем їхнього підрозділу.

Теми: ТищенкоДніпро
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

США озвучили стратегію успіху України у війні проти Росії

Держдеп: Через корупцію Україна не виконала мінімальні вимоги у боротьбі з торгівлею людьми

відеоЗасновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа звільнили з в'язниці

Кортеж Орбана в Німеччині потрапив в аварію, загинув поліцейський

ЗМІ: Звільнили поліцейського, який був з Тищенком під час конфлікту в Дніпрі

Зеленський замінив командувача Об’єднаних сил ЗСУ Юрія Содоля на Андрія Гнатова

Усі новини...
Тищенко
Жили в одному ЖК: розлучених Тищенка з Барановською бачили разом в Ужгороді
На ужгородському напрямку. Пригоди бравого депутата Тищенка
Розслідування: на ексдиректора ресторану Тищенка "Велюр" за рік оформили майна на $1 млн
Останні новини
07:44
Пентагон про удари по Криму: Якщо РФ занепокоєна своїми втратами, хай припиняє війну
07:32
ISW: Цивільні у Криму стали жертвами роботи російської ППО, а не націлювання ракети
07:10
ЗСУ за добу знешкодили 1180 окупантів, підбили 4 танки та знищили 35 артсистем
06:44
Зеленський продовжив санкції проти Фірташа, Фукса і низки російських олігархів
06:10
Євро-2024Офіцер безпеки збірної України: нас охороняють 60 поліціянтів
06:07
ЄВРО-2024Яремчук оцінив конкуренцію з Довбиком у збірній України
05:30
США озвучили стратегію успіху України у війні проти Росії
04:54
Держдеп: Через корупцію Україна не виконала мінімальні вимоги у боротьбі з торгівлею людьми
04:19
У США відреагували на обстріл у Криму: Росія може припинити страждання цивільних
03:41
відеоЗасновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа звільнили з в'язниці
Усі новини...
Реклама:
Реклама: