У Дніпрі невідомі напали на ексвійськового. У соцмережах пишуть, що це охорона Тищенка

У Дніпрі група невідомих напала на колишнього бійця спеціального підрозділу Kraken Дмитра "Сина" Павлова, коли той гуляв із дитиною. У соціальних мережах пишуть, що до цього причетна охорона народного депутата Миколи Тищенка, з яким Павлов посперечався.

Джерело: місцеві Telegram-канали, hromadske з посиланням на поліцію, поліція Дніпропетровської області, спецпідрозділ "Кракен"

Деталі: У Telegram-каналах 20 червня опублікували відео, як група людей у формі оточила чоловіка у цивільному одязі та взяла його руки в кайданки. Також один із чоловіків у формі обшукував сумку чоловіка у цивільному та, схоже, ударив його.

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У мережі повідомляють, що чоловік у цивільному – це Дмитро Павлов, який воював у спецпідрозділі Kraken ГУР МО, а люди у військовій формі – охорона народного депутата Миколи Тищенка.

Зазначають, що між Павловим, який гуляв з дитиною у центрі міста, та Тищенком сталася суперечка.

У Дніпрі невідомі напали на військовослужбовця, у соцмережах пишуть, що це охорона Тищенка pic.twitter.com/O7rgRLIdWp ВІДЕО ДНЯ June 20, 2024

У Національній поліції hromadske розповіли, що за даним фактом відкрито два кримінальні провадження: за ст. 125 та ст. 146 Кримінального кодексу України.

Тищенко 20 червня написав пост, де підтвердив, що перебуває у Дніпрі. Він там заявляє, що місто перетворилося "на центр шахрайства". Також він записав відео з бульвару, неподалік від місця, де невідомі напали на Павлова.

Пряма мова Тищенка: "Сьогодні [20 червня] ми спільно викрили одразу декілька адрес об’єднаного злочинного угруповання "дев’ятки". Це велика мережа ботоферм, понад сто адрес по всій Україні. Наразі вже встановлено більшу частину всіх організаторів".

Доповнено о 23:58: У поліції Дніпропетровської області підтвердили, що за фактом конфлікту у центрі Дніпра відкрили два кримінальні провадження. Зараз правоохоронці проводять слідчі заходи для ідентифікації всіх причетних осіб, причетних до події.

Дослівно: "Невідомі особи у камуфльованому одязі та балаклавах завдали 33-річному чоловіку тілесні ушкодження та незаконно утримували його. Подія сталася 20 червня близько 13:45 на пр. Яворницького у м. Дніпро.

За даним фактом слідчими відділення поліції № 5 Дніпровського РУП відкрито два кримінальні провадження за ч. 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) та 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі) Кримінального кодексу України".

Деталі: У спецпідрозділі "Кракен" підтвердили, що чоловік у цивільному, який отримав тілесні ушкодження внаслідок сутички, є колишнім військовослужбовцем їхнього підрозділу.