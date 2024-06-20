В Днепре неизвестные напали на эксвоенного. У соцсетях пишут, что это охрана Тищенко

В Днепре группа неизвестных напала на бывшего бойца специального подразделения Kraken Дмитрия "Сына" Павлова, когда тот гулял с ребенком. В социальных сетях пишут, что к этому причастна охрана народного депутата Николая Тищенко, с которым Павлов поспорил.

Источник: местные Telegram-каналы, hromadske со ссылкой на полицию, полиция Днепропетровской области, спецподразделение "Кракен"

Детали: В Telegram-каналах 20 июня опубликовали видео, как группа людей в форме окружила мужчину в гражданской одежде и взяла его руки в наручники. Также один из мужчин в форме обыскивал сумку мужчины в штатском и, похоже, ударил его.

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В сети сообщают, что мужчина в штатском – это Дмитрий Павлов, воевавший в спецподразделении Kraken ГУР МО, а люди в военной форме – охрана народного депутата Николая Тищенко.

Отмечают, что между Павловым, который гулял с ребенком в центре города, и Тищенко произошел спор.

У Дніпрі невідомі напали на військовослужбовця, у соцмережах пишуть, що це охорона Тищенка pic.twitter.com/O7rgRLIdWp ВИДЕО ДНЯ June 20, 2024

В Национальной полиции hromadske рассказали, что по данному факту открыто два уголовных производства: за ст. 125 и ст. 146 Уголовного кодекса Украины.

Тищенко 20 июня написал пост, где подтвердил, что находится в Днепре. Он там заявляет, что город превратился "в центр мошенничества". Также он записал видео с бульвара, недалеко от места, где неизвестные напали на Павлова.

Прямая речь Тищенко: "Сегодня[20 июня] мы совместно разоблачили сразу несколько адресов объединенной преступной группировки "девятки". Это большая сеть ботоферм, более ста адресов по всей Украине. Сейчас уже установлена ​​большая часть всех организаторов".

Дополнено в 23:58: В полиции Днепропетровской области подтвердили, что по факту конфликта в центре Днепра открыли два уголовных производства. Сейчас правоохранители проводят следственные мероприятия по идентификации всех причастных лиц, причастных к происшествию.

Дословно: "Неизвестные в камуфлированной одежде и балаклавах нанесли 33-летнему мужчине телесные повреждения и незаконно удерживали его. Событие произошло 20 июня около 13:45 на пр. Яворницкого в г. Днепр.

По данному факту следователями отделения полиции № 5 Днепровского РУП возбуждено два уголовных производства по ч. 1 ст. 125 (преднамеренное легкое телесное повреждение) и 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы) Уголовного кодекса Украины.

Детали: В спецподразделении "Кракен" подтвердили, что мужчина в гражданском, получивший телесные повреждения в результате столкновения, является бывшим военнослужащим их подразделения.