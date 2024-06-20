Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Днепре неизвестные напали на эксвоенного. У соцсетях пишут, что это охрана Тищенко

Татьяна ОлейникЧетверг, 20 июня 2024, 23:58
В Днепре неизвестные напали на эксвоенного. У соцсетях пишут, что это охрана Тищенко
скриншот

В Днепре группа неизвестных напала на бывшего бойца специального подразделения Kraken Дмитрия "Сына" Павлова, когда тот гулял с ребенком. В социальных сетях пишут, что к этому причастна охрана народного депутата Николая Тищенко, с которым Павлов поспорил.

Источник: местные Telegram-каналы, hromadske со ссылкой на полицию, полиция Днепропетровской области, спецподразделение "Кракен"

Детали: В Telegram-каналах 20 июня опубликовали видео, как группа людей в форме окружила мужчину в гражданской одежде и взяла его руки в наручники. Также один из мужчин в форме обыскивал сумку мужчины в штатском и, похоже, ударил его.

Реклама:

В сети сообщают, что мужчина в штатском – это Дмитрий Павлов, воевавший в спецподразделении Kraken ГУР МО, а люди в военной форме – охрана народного депутата Николая Тищенко.

Отмечают, что между Павловым, который гулял с ребенком в центре города, и Тищенко произошел спор.

В Национальной полиции hromadske рассказали, что по данному факту открыто два уголовных производства: за ст. 125 и ст. 146 Уголовного кодекса Украины.

Тищенко 20 июня написал пост, где подтвердил, что находится в Днепре. Он там заявляет, что город превратился "в центр мошенничества". Также он записал видео с бульвара, недалеко от места, где неизвестные напали на Павлова.

Прямая речь Тищенко: "Сегодня[20 июня] мы совместно разоблачили сразу несколько адресов объединенной преступной группировки "девятки". Это большая сеть ботоферм, более ста адресов по всей Украине. Сейчас уже установлена ​​большая часть всех организаторов".

Дополнено в 23:58: В полиции Днепропетровской области подтвердили, что по факту конфликта в центре Днепра открыли два уголовных производства. Сейчас правоохранители проводят следственные мероприятия по идентификации всех причастных лиц, причастных к происшествию.

Дословно: "Неизвестные в камуфлированной одежде и балаклавах нанесли 33-летнему мужчине телесные повреждения и незаконно удерживали его. Событие произошло 20 июня около 13:45 на пр. Яворницкого в г. Днепр.

По данному факту следователями отделения полиции № 5 Днепровского РУП возбуждено два уголовных производства по ч. 1 ст. 125 (преднамеренное легкое телесное повреждение) и 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы) Уголовного кодекса Украины.

Детали: В спецподразделении "Кракен" подтвердили, что мужчина в гражданском, получивший телесные повреждения в результате столкновения, является бывшим военнослужащим их подразделения.

Темы: ТищенкоДнепр
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

На украинского пограничника напали с мачете: правоохранитель застрелил злоумышленника

обновлено от 11:35Удар РФ по Вольнянску: количество раненых возросло до 38

Проект Национального военного мемориального кладбища прошел государственную экспертизу

ПА ОБСЕ признала действия РФ геноцидом украинского народа

В Израиле ответили на иранские угрозы "войны на уничтожение"

Голос Америки: Россия успешно продвигает свои нарративы в западные СМИ

Все новости...
Тищенко
Жили в одном ЖК: разведенных Тищенко с Барановской видели вместе в Ужгороде
На ужгородском направлении. Приключения бравого депутата Тищенко
Расследование: на эксдиректора ресторана Тищенко "Велюр" за год оформили имущества на $1 млн
Последние новости
14:32
Евро-2024Сборная Швейцарии провела самую длинную голевую комбинацию в истории чемпионатов Европы
14:27
На украинского пограничника напали с мачете: правоохранитель застрелил злоумышленника
14:21
В Германии девушка получила более суровое наказание, чем "оскорбленный" ею насильник
14:17
Экс-генсек НАТО: "План А" Путина провалился, а следующий год будет решающим
14:05
Прокуратура не смогла через суд выселить из Киево-Могилянской академии трапезную эксректора
14:03
обновлено от 11:35Удар РФ по Вольнянску: количество раненых возросло до 38
13:55
Более 30 тысяч военнослужащих забронировали билеты вне очереди - УЗ
13:50
фотоКоролева Елизавета I имела более 20 шпионов по всей Европе: ученый раскрыл секретное досье
13:38
Бывший генсек НАТО критикует Шольца за нерешительность в поддержке Украины
13:21
видеоЗеленский: РФ за неделю сбросила более 800 КАБов
Все новости...
Реклама:
Реклама: