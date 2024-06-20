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Повітряна куля з Росії політала над Польщею п'ять годин і вилетіла

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникЧетвер, 20 червня 2024, 22:27
Повітряна куля з Росії політала над Польщею п'ять годин і вилетіла
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО - PAP

Повітряна куля, яка влетіла в польський повітряний простір із території Росії 20 червня, залишила його через п’ять годин.

Джерело: Оперативне командування Війська Польського у соцмережі X (Twitter), передає "Європейська правда"

Деталі: Куля, за інформацією польської сторони, залишила повітряний простір приблизно о 20:00 (21:00 за Києвом).

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"За попередніми оцінками, російська сторона втратила контроль над одним із аеростатів безпеки об'єкта в регіоні Кенігсберга (Калінінграда. – Ред.)", – повідомили в польських Збройних силах.

Там наголосили, що об’єкт не становив загрози національній безпеці Польщі, а з огляду на "можливі негативні наслідки" його знищення Оперативне командування ухвалило рішення цього не робити.

Нагадаємо, у березні на півночі Польщі поблизу села Варкалки виявили невідомий літальний об’єкт, схожий на метеорологічну кулю. Згодом у цьому ж районі виявили ще дві подібні кулі.

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У коментарі щодо першої знахідки міністр оборони Польщі сказав, що це, найімовірніше, звичайна метеорологічна куля, але її дослідять також військові.

У польській поліції тоді заявляли, що метеорологічні кулі, які впали на території Польщі, не вели розвідувальну діяльність.

Теми: ПольщаРосія
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