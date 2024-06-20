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Воздушный шар из России полетал над Польшей пять часов и вылетел

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникЧетверг, 20 июня 2024, 22:27
Воздушный шар из России полетал над Польшей пять часов и вылетел
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО - PAP

Воздушный шар, влетевший в польское воздушное пространство с территории России 20 июня, покинул его через пять часов.

Источник: Оперативное командование Войска Польского в соцсети X (Twitter), передает "Европейская правда"

Детали: Пуля, по информации польской стороны, покинула воздушное пространство примерно в 20:00 (21:00 по Киеву).

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"По предварительным оценкам, российская сторона потеряла контроль над одним из аэростатов безопасности объекта в регионе Кенигсберга (Калининграда. – Ред.)", – сообщили в польских Вооруженных силах.

Там отметили, что объект не представлял угрозы национальной безопасности Польши, а учитывая "возможные негативные последствия" его уничтожения Оперативное командование приняло решение этого не делать.

Напомним, в марте на севере Польши вблизи села Варкалки обнаружили неизвестный летательный объект, похожий на метеорологический шар. Впоследствии в этом же районе обнаружили еще два подобных шара.

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В комментарии относительно первой находки министр обороны Польши сказал, что это, скорее всего, обычный метеорологический шар, но его исследуют также военные.

В польской полиции тогда заявляли, что метеорологические шары, которые упали на территории Польши, не вели разведывательную деятельность.

Темы: ПольшаРосcия
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