Для посилення оборони Часового Яру передислоковано 24-ту бригаду: ситуація надзвичайно важка

24-ту окрему механізовану бригаду імені короля Данила передислокували в район міста Часів Яр у Донецькій області для посилення оборони. У бригаді кажуть, що ситуація в місті та навколо нього "надзвичайно важка", є втрати.

Джерело: заява бригади у Facebook

Дослівно: "Повідомляємо, що підрозділи 24 ОМБр імені короля Данила передислоковані для посилення оборони в район Часового Яру.

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Ситуація в місті та навколо нього – надзвичайно важка. Ворог постійно влаштовує масовані лобові штурми, а також намагається обійти населений пункт з півночі та півдня".

Деталі: У бригаді зазначають, що окупанти нещадно обстрілюють Часів Яр керованими авіабомбами та всіма можливими видами озброєння.

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Дослівно: "Воїни 24 бригади масово знищують піхоту та техніку ворога, ламаючи його плани і змушують платити величезну ціну за кожен метр землі.

На жаль, в нас теж є втрати. Вічна пам'ять та слава загиблим побратимам. Помстимося за кожного".