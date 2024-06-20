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Для усиления обороны Часового Яра передислоцирована 24-я бригада: ситуация чрезвычайно тяжелая

Татьяна ОлейникЧетверг, 20 июня 2024, 23:06
Для усиления обороны Часового Яра передислоцирована 24-я бригада: ситуация чрезвычайно тяжелая
Фото с Facebook-страницы 24 ОМБр имени короля Даниила

24-ю отдельную механизированную бригаду имени короля Даниила передислоцировали в район города Часов Яр в Донецкой области для усиления обороны. В бригаде пишут, что ситуация в городе и вокруг него "чрезвычайно тяжелая", есть потери.

Источник: заявление бригады в Facebook

Дословно: "Сообщаем, что подразделения 24 ОМБр имени короля Даниила передислоцированы для усиления обороны в район Временного Яра.

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Ситуация в городе и вокруг него – очень тяжелая. Враг постоянно устраивает массированные лобовые штурмы, а также пытается обойти населенный пункт с севера и юга".

Детали: В бригаде отмечают, что оккупанты беспощадно обстреливают Времен Яр управляемыми авиабомбами и всеми возможными видами вооружения.

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Дословно: "Воины 24 бригады массово уничтожают пехоту и технику врага, ломая его планы и заставляют платить огромную цену за каждый метр земли.

К сожалению, у нас тоже есть потери. Вечная память и слава погибшим собратьям. Отомстим за каждого".

Темы: войнабоевые действияДонецкая область
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