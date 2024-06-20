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У Одесі на блокпості чоловік збив двох військовослужбовців ТЦК, водія розшукують

Тетяна ОлійникЧетвер, 20 червня 2024, 23:45
У Одесі на блокпості чоловік збив двох військовослужбовців ТЦК, водія розшукують
Ілюстративне фото - sud.ua

У Одесі водій "протягнув" на капоті двох військовослужбовців ТЦК на блокпості, один із них травмований.

Джерело: Одеський обласний ТЦК та СП

Дослівно: "20 червня в Приморському районі міста Одеси стався прикрий інцидент: внаслідок агресивної поведінки водія, на блокпосту постраждали двоє військовослужбовців, які виконували оповіщення цивільного населення.

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Водій "протягнув" двох військовослужбовців на капоті автомобіля на значну відстань, в результаті чого, один із них отримав травму голови. Постраждалим військовослужбовцям надано необхідну медичну допомогу".

Деталі: Поліція оголосила невідомого водія у розшук. Керівництво Одеського обласного ТЦК та СП повідомило, що контролює ситуацію.

Теми: ОдесаТЦКДТП
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