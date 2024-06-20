У Одесі на блокпості чоловік збив двох військовослужбовців ТЦК, водія розшукують

У Одесі водій "протягнув" на капоті двох військовослужбовців ТЦК на блокпості, один із них травмований.

Джерело: Одеський обласний ТЦК та СП

Дослівно: "20 червня в Приморському районі міста Одеси стався прикрий інцидент: внаслідок агресивної поведінки водія, на блокпосту постраждали двоє військовослужбовців, які виконували оповіщення цивільного населення.

Реклама:

Водій "протягнув" двох військовослужбовців на капоті автомобіля на значну відстань, в результаті чого, один із них отримав травму голови. Постраждалим військовослужбовцям надано необхідну медичну допомогу".

Деталі: Поліція оголосила невідомого водія у розшук. Керівництво Одеського обласного ТЦК та СП повідомило, що контролює ситуацію.