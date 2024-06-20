Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Одессе на блокпосте мужчина сбил двух военнослужащих ТЦК, водителя разыскивают

Татьяна ОлейникЧетверг, 20 июня 2024, 23:45
В Одессе на блокпосте мужчина сбил двух военнослужащих ТЦК, водителя разыскивают
Иллюстративное фото - sud.ua

В Одессе водитель "протащил" на капоте двух военнослужащих ТЦК на блокпосте, один из них травмирован.

Источник: Одесский областной ТЦК и СП

Дословно: "20 июня в Приморском районе города Одессы произошел досадный инцидент: в результате агрессивного поведения водителя, на блокпосте пострадали двое военнослужащих, которые выполняли оповещение гражданского населения.

Реклама:

Водитель "протащил" двух военнослужащих на капоте автомобиля на значительное расстояние, в результате чего один из них получил травму головы. Пострадавшим военнослужащим предоставлена ​​необходимая медицинская помощь".

Детали: Полиция объявила неизвестного водителя в розыск. Руководство Одесского областного ТЦК и СП сообщило, что контролирует ситуацию.

Темы: ОдессаТЦКДТП
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоВ Киеве обломками ракеты повреждена многоэтажка

В понедельник графики отключений будут действовать в течение всех суток

На украинского пограничника напали с мачете: правоохранитель застрелил злоумышленника

обновлено от 11:35Удар РФ по Вольнянску: количество раненых возросло до 38

Проект Национального военного мемориального кладбища прошел государственную экспертизу

ПА ОБСЕ признала действия РФ геноцидом украинского народа

Все новости...
Одесса
В Одессе представили новейший украинский морской дрон
Медведчук призывает к оккупации Одессы, если Украина не подпишет капитуляцию
Драка между ТЦК и "скорой" в Одессе: медики говорят, что "конфликт исчерпан"
Последние новости
19:51
фото, видеоВ Киеве обломками ракеты повреждена многоэтажка
19:48
обновленоНа Киев летели ракеты с севера, работала ПВО
19:40
Почти 60% французов уже проголосовали на парламентских выборах
19:18
велоспортОтрыв снова побеждает: Вокелен выиграл 2 этап Тур де Франс
19:16
Зеленский заявил, что Украина в НАТО – это безопасность и для России: Будет желание мести
18:59
Попадание в харьковский терминал "Новой почты": посылки будут возмещены
18:36
В правительстве Фицо анонсировали его возвращение к работе после покушения
18:30
В понедельник графики отключений будут действовать в течение всех суток
18:26
Формула-1Рассел выиграл Гран-при Австрии из-за аварии Норриса и Ферстаппена
18:19
обновленоУАБы попали в терминал "Новой почты" в Харькове: есть погибший и 9 раненых, еще 9 человек ищут
Все новости...
Реклама:
Реклама: