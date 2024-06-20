В Одессе на блокпосте мужчина сбил двух военнослужащих ТЦК, водителя разыскивают

В Одессе водитель "протащил" на капоте двух военнослужащих ТЦК на блокпосте, один из них травмирован.

Источник: Одесский областной ТЦК и СП

Дословно: "20 июня в Приморском районе города Одессы произошел досадный инцидент: в результате агрессивного поведения водителя, на блокпосте пострадали двое военнослужащих, которые выполняли оповещение гражданского населения.

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Водитель "протащил" двух военнослужащих на капоте автомобиля на значительное расстояние, в результате чего один из них получил травму головы. Пострадавшим военнослужащим предоставлена ​​необходимая медицинская помощь".

Детали: Полиция объявила неизвестного водителя в розыск. Руководство Одесского областного ТЦК и СП сообщило, что контролирует ситуацию.