Сирський завітав до навчального центру, де тренують мобілізованих

Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський відвідав навчальний центр, де проводять підготовку мобілізованих.

Джерело: Сирський у Facebook

Пряма мова: "Ми впроваджуємо комплексний підхід до збереження життя і здоров’я військовослужбовців, який складається із трьох базових елементів: якісна підготовка бійців, ефективна медична допомога та розвиток технологічної переваги із максимальною автоматизацією та роботизацією всіх процесів.

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Ця система повинна стати універсальною для кожного підрозділу та ефективно контролюватись на всіх етапах.

Життя бійців – найвища цінність".

Деталі: Варто зазначити, що в коментарі під постом головкома прийшла нардепка Мар’яна Безугла (яка раніше відзначилась різкою критикою попереднього головнокомандувача Валерія Залужного, а нині виступає з обвинуваченнями на адресу Сирського) і звинуватила його в показусі.