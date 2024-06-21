Сирський завітав до навчального центру, де тренують мобілізованих
Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський відвідав навчальний центр, де проводять підготовку мобілізованих.
Джерело: Сирський у Facebook
Пряма мова: "Ми впроваджуємо комплексний підхід до збереження життя і здоров’я військовослужбовців, який складається із трьох базових елементів: якісна підготовка бійців, ефективна медична допомога та розвиток технологічної переваги із максимальною автоматизацією та роботизацією всіх процесів.
Ця система повинна стати універсальною для кожного підрозділу та ефективно контролюватись на всіх етапах.
Життя бійців – найвища цінність".
Деталі: Варто зазначити, що в коментарі під постом головкома прийшла нардепка Мар’яна Безугла (яка раніше відзначилась різкою критикою попереднього головнокомандувача Валерія Залужного, а нині виступає з обвинуваченнями на адресу Сирського) і звинуватила його в показусі.