Сырский посетил учебный центр, где тренируют мобилизованных
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский посетил учебный центр, где проводят подготовку мобилизованных.
Источник: Сырский в Facebook
Прямая речь: "Мы внедряем комплексный подход к сохранению жизни и здоровья военнослужащих, который состоит из трех базовых элементов: качественная подготовка бойцов, эффективная медицинская помощь и развитие технологического преимущества с максимальной автоматизацией и роботизацией всех процессов.
Эта система должна стать универсальной для каждого подразделения и эффективно контролироваться на всех этапах.
Жизнь бойцов - высшая ценность".
Детали: Стоит отметить, что в комментарии под постом главкома пришла нардеп Марьяна Безуглая (которая ранее отличилась резкой критикой предыдущего главнокомандующего Валерия Залужного, а сейчас выступает с обвинениями в адрес Сырского) и обвинила его в показухе.