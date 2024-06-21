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Сырский посетил учебный центр, где тренируют мобилизованных

Валентина РоманенкоПятница, 21 июня 2024, 01:17
Сырский посетил учебный центр, где тренируют мобилизованных
фото из Facebook Сырского

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский посетил учебный центр, где проводят подготовку мобилизованных.

Источник: Сырский в Facebook

Прямая речь: "Мы внедряем комплексный подход к сохранению жизни и здоровья военнослужащих, который состоит из трех базовых элементов: качественная подготовка бойцов, эффективная медицинская помощь и развитие технологического преимущества с максимальной автоматизацией и роботизацией всех процессов.

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Эта система должна стать универсальной для каждого подразделения и эффективно контролироваться на всех этапах.

Жизнь бойцов - высшая ценность".

 

Детали: Стоит отметить, что в комментарии под постом главкома пришла нардеп Марьяна Безуглая (которая ранее отличилась резкой критикой предыдущего главнокомандующего Валерия Залужного, а сейчас выступает с обвинениями в адрес Сырского) и обвинила его в показухе.

Темы: Сырскиймобилизация
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