Сырский посетил учебный центр, где тренируют мобилизованных

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский посетил учебный центр, где проводят подготовку мобилизованных.

Источник: Сырский в Facebook

Прямая речь: "Мы внедряем комплексный подход к сохранению жизни и здоровья военнослужащих, который состоит из трех базовых элементов: качественная подготовка бойцов, эффективная медицинская помощь и развитие технологического преимущества с максимальной автоматизацией и роботизацией всех процессов.

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Эта система должна стать универсальной для каждого подразделения и эффективно контролироваться на всех этапах.

Жизнь бойцов - высшая ценность".

Детали: Стоит отметить, что в комментарии под постом главкома пришла нардеп Марьяна Безуглая (которая ранее отличилась резкой критикой предыдущего главнокомандующего Валерия Залужного, а сейчас выступает с обвинениями в адрес Сырского) и обвинила его в показухе.