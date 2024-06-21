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Генштаб: На Покровському напрямку ситуація складна, ворог атакував 48 разів

Олена ІвашківП'ятниця, 21 червня 2024, 02:14
Генштаб: На Покровському напрямку ситуація складна, ворог атакував 48 разів
фото: Генштаб ЗСУ

За добу ворог здійснив 48 штурмів на Покровському напрямку. Найбільша активність російських окупантів зберігається з району Очеретиного, звідки ворог наступає у різних напрямках. 29 атак українські захисники вже відбили, ще 19 боєзіткнень тривають. Ситуація складна.

Дослівно: "З початку доби відбулося 128 бойових зіткнень. Російський агресор намагається використати перевагу в живій силі, техніці та підтримку з повітря. Протягом доби противник завдавав по території України двох ракетних ударів із застосуванням десяти ракет. Крім того  завдав 36 авіаударів 50 КАБами та задіяв 373 дрони-камікадзе. Разом з тим,  ворог здійснив  2634 обстріли по позиціях наших військ та населених пунктах із використанням різних типів зброї".

Деталі: На Харківському напрямку російські окупанти тричі за підтримки авіації намагалися штурмувати позиції наших підрозділів в районі Вовчанська,Липців і Тихого. Усі ворожі атаки були безуспішними.

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На цей час відомо, що знищено ворожу ББМ, дві артилерійські системи, 22 БпЛА, два автомобілі, наземну станцію управління БпЛА та два склади з боєприпасами. Також два автомобіля, бронемашину і дві артсистеми окупантів було пошкоджено.

16 разів ворог атакував наші позиції на Куп’янському напрямку. Поблизу населених пунктів Степової Новоселівки, Синьківка, Стельмахівка та Піщаного підрозділи Сил оборони відбили 15 наступальних дій без успіху для противника. Ситуація напружена. Неподалік Стельмахівки триває бій.

На Лиманському напрямку за день російські війська шість разів безуспішно атакували українських захисників в районах Невського та Серебрянського лісу. На цей час продовжуються три боєзіткнення поблизу Греківки та Невського.

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Схожа ситуація також на Торецькому напрямку, де окупанти сім разів атакувати поблизу Шумів, Торецька і Нью-Йорка. Чотири боєзіткнення завершились, бойові дії тривають.

Інтенсивно атакує ворог українських захисників на Покровському напрямку.  Тут впродовж дня агресор наростив зусилля – загалом здійснив 48 штурмових і наступальних дій. Найбільша активність російських окупантів зберігається з району Очеретиного, звідки ворог у різних напрямках намагається вклинитися в наші бойові порядки. 29 атак українські захисники вже відбили, ще 19 боєзіткнень тривають. Ситуація складна. Сили оборони докладають зусиль для недопущення просування противника в глибину нашої території.

На Курахівському напрямку на цей час доби нараховується 13 безуспішних для окупантів бойових зіткнень. Загарбники намагалися просунутися в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Побєда, Парасковіївка та Костянтинівка.

На Придніпровському напрямку окупанти не полишають спроб вибити Сили оборони з позицій на лівобережжі Дніпра. Всі шість атак російських окупантів зазнали невдачі.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

Українські воїни завдають загарбникам відчутних втрат, активно застосовують засоби вогневого ураження по живій силі ворога та його техніці.

Теми: Генштаб
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