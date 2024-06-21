Генштаб: На Покровском направлении ситуация сложная, враг атаковал 48 раз

За сутки враг совершил 48 штурмов на Покровском направлении. Наибольшая активность российских оккупантов сохраняется из района Очеретино, откуда враг наступает в разных направлениях. 29 атак украинские защитники уже отбили, еще 19 боестолкновений продолжаются. Ситуация сложная.

Дословно: "С начала суток произошло 128 боевых столкновений. Российский агрессор пытается использовать преимущество в живой силе, технике и поддержку с воздуха. В течение суток противник наносил по территории Украины два ракетных удара с применением десяти ракет. Кроме того нанес 36 авиаударов 50 КАБами и задействовал 373 дроны-камикадзе. Вместе с тем, враг совершил 2634 обстрела по позициям наших войск и населенных пунктах с использованием различных типов оружия".

Детали: На Харьковском направлении российские оккупанты трижды при поддержке авиации пытались штурмовать позиции наших подразделений в районе Волчанска, Липцев и Тихого. Все вражеские атаки были безуспешными.

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В настоящее время известно, что уничтожено вражескую ББМ, две артиллерийские системы, 22 БпЛА, два автомобиля, наземную станцию управления БпЛА и два склада с боеприпасами. Также два автомобиля, бронемашину и две артсистемы оккупантов были повреждены.

16 раз враг атаковал наши позиции на Купянском направлении. Вблизи населенных пунктов Степной Новоселовки, Синьковка, Стельмаховка и Песчаного подразделения Сил обороны отбили 15 наступательных действий без успеха для противника. Ситуация напряженная. Неподалеку Стельмаховки продолжается бой.

На Лиманском направлении за день российские войска шесть раз безуспешно атаковали украинских защитников в районах Невского и Серебрянского леса. В настоящее время продолжаются три боестолкновения вблизи Грековки и Невского.

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Похожая ситуация также на Торецком направлении, где оккупанты семь раз атаковали вблизи Шумов, Торецка и Нью-Йорка. Четыре боестолкновения завершились, боевые действия продолжаются.

Интенсивно атакует враг украинских защитников на Покровском направлении. Здесь в течение дня агрессор нарастил усилия - всего совершил 48 штурмовых и наступательных действий. Наибольшая активность российских оккупантов сохраняется из района Очеретино, откуда враг в разных направлениях пытается вклиниться в наши боевые порядки. 29 атак украинские защитники уже отбили, еще 19 боестолкновений продолжаются. Ситуация сложная. Силы обороны прилагают усилия для недопущения продвижения противника в глубину нашей территории.

На Кураховском направлении на это время суток насчитывается 13 безуспешных для оккупантов боевых столкновений. Захватчики пытались продвинуться в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Победа, Парасковиевка и Константиновка.

На Приднепровском направлении оккупанты не оставляют попыток выбить Силы обороны с позиций на левобережье Днепра. Все шесть атак российских оккупантов потерпели неудачу.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

Украинские воины наносят захватчикам ощутимые потери, активно применяют средства огневого поражения по живой силе врага и его технике.